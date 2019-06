U&D, Ludovica Valli torna single, è finita con Federico Accorsi

Ormai è ufficiale: tra Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne, e il personal trainer Federico Accorsi è finita. Ad annunciarlo è stata la stessa ragazza con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

L'ufficialità per placare i tanti rumors

Da un paio di settimane si vociferava di una possibile crisi nella coppia nata circa un anno fa. I follower si erano accorti che c'era qualcosa che non andava, visto che la loro storia veniva spesso narrata sui social; i reciproci tag, improvvisamente spariti, hanno fatto scaturire qualche dubbio nel pubblico che seguiva le loro dinamiche sentimentali assiduamente.

L'ultimo post che li ha visti protagonisti insieme risale a circa due mesi fa, quando la coppia si era immortalata nel centro di Bologna: lui nella città emiliana è proprietario, insieme a Riccardo Sorghini, della palestra Queen's.

La continua ricezione sui social di messaggi e commenti, in merito a una possibile rottura, ha fatto prendere la palla al balzo alla Valli, che ha deciso di dare una spiegazione ai propri seguaci, al fine di evitare qualsiasi malinteso.

Ludovica su Instagram: 'Io e Federico non stiamo più insieme'

''Ok l’amore, si certo l’amore... mi dicevano, mi dicono'', si apre così il lungo post di Ludovica Valli su Instagram con cui la ragazza annuncia al suo pubblico la fine della storia con Federico Accorsi. ''Io e Federico non stiamo più insieme'', scrive precisando di essere molto grata ai suoi follower, ma che certi momenti della vita privata non vanno ampiamente condivisi, anche per rispetto di tutte le persone coinvolte.

Non si parla di responsabilità e nemmeno di accuse, infatti l'ex tronista spiega: ''Siamo due persone maggiorenni e mature che hanno preso strade diverse, non abbiamo il bisogno di farci la guerra''.

Il silenzio di Federico Accorsi

Se da una parte Ludovica Valli cerca di dare una spiegazione ai propri follower su Instagram, dal canto suo Federico Accorsi decide di non pronunciarsi tramite il suo profilo (dove nelle ultime settimane ha condiviso solo contenuti riguardanti il suo lavoro).

I due forse, anche per non ufficializzare la loro separazione da subito, hanno deciso di continuare a seguirsi sui social. Anche dopo proseguirà così? Si vedrà.

Ludovica quando la storia iniziò: 'Federico sarà il padre dei miei figli'

Come già accennato, la storia tra i due è iniziata poco meno di un anno fa. La prima uscita ufficiale era stata fatta durante l'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Una 'presentazione' fatta con post e tante Stories su Instagram, dove la Valli aveva fatto conoscere ai suoi follower il suo nuovo 'moroso', definito sempre da lei stessa ''futuro marito e padre dei miei figli''.