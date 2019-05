Non sarebbe la prima volta in cui l'ex tronista di Uomini e donne (il noto programma della rete Mediaset condotto da Maria De Filippi), Ludovica Valli, si ritrova sotto molteplici accuse mediatiche. L'ex protagonista del trono classico, come ben sappiamo, ha ricorso alla chirurgia estetica per regalarsi qualche taglia in più al seno.

Malgrado Ludovica abbia ammesso e spiegato le motivazioni che l'hanno spinta a ricorrere alla chirurgia estetica, c'è chi allude ai suoi possibili ritocchini anche sul viso. Gli zigomi più alti e le labbra evidentemente più carnose non hanno mai dato tregua ai numerosi commenti negativi rivolti alla Valli che da vari mesi ormai ha deciso di intraprendere lo stesso percorso lavorativo di sua sorella, Beatrice: l'influencer.

Oggi, però, Ludovica ha deciso di non tacere dinanzi alle ultime critiche degli haters i quali, a seguito di una recente foto pubblicata sul proprio profilo, hanno accusato l'ex tronista di ritoccare, tramite Photoshop, i propri scatti fotografici. "Ho una malformazione": ha così sbottato la Valli sui social difendendosi dalle offese virtuali alimentando, però, maggiormente le critiche.

La foto che nelle ultime ore ha creato un gran numero di commenti negativi sul profilo di Ludovica, ritrae la ragazza in una posizione in cui non passa inosservata una stranezza: una delle spalle della Valli è molto in giù rispetto al normale. Dinanzi a questa discordia fotografica, l'ex tronista di Uomini e Donne è stata accusata di ritoccare i propri scatti fotografici dando un'immagine di se palesemente "finta".

A seguito delle accuse ricevute, la Valli ha deciso di smettere di tacere e ha sbottato pubblicamente rilasciando il seguente commento: "Ho una spalla in giù perché soffro di una malformazione da quando sono nata, ignoranti. Siete persone prive di qualunque cosa che vi permettete di criticare appena notate un capello fuori posto". Ha poi continuato il proprio sfogo dichiarando: "Come vi permettete di dare un giudizio senza sapere? Solo in pochi sanno ciò che ho passato nella mia vita".

La malformazione di Ludovica Valli sarebbe una scusa secondo il pubblico

Allo sfogo di Ludovica sono stati tanti coloro i quali hanno ribattuto con altrettante critiche ipotizzando che la presunta malformazione sia soltanto una scusa adottata dalla Valli come difesa personale. Il pubblico non dimentica: si ricorda, infatti, che anche la motivazione dell'intervento chirurgico al seno fu sostenuta dalla stessa causa della Valli la quale aveva dichiarato di essersi rifatta il seno perché aveva una malformazione.