La dama del trono over Gemma Galgani e l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis si uniranno insieme per condurre un nuovo programma dal nome Giortì. La produzione è della Fascino con la MediaMai di Davide Maggio e Mattia Buonocore. Le due donne sono dei volti molto noti di Uomini e donne, entrambe tanto amate dal pubblico ma anche 'odiate' per certi versi. Ai telespettatori potrebbe comunque far piacere vedere le due cimentarsi in una nuova avventura televisiva: la nuova trasmissione dovrebbe arrivare su La5 dopo la fine di Temptation Island.

La Galgani e Giulia conduttrici di un programma

Alcuni mesi fa, sul sito di WittyTv era possibile leggere un annuncio che recitava così: 'Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non esiste una festa uguale all'altra, ma ci sono sempre molte occasioni per celebrare la via. Dietro ad ogni evento c'è sempre una storia da raccontare'. Il programma che andrà in onda tra qualche mese dovrebbe avere dunque come tema le cerimonie, anche se non si sa nel dettaglio cosa sarà.

U&D, la De Lellis e Gemma Galgani alla conduzione di Giortì: nuovo programma di Witty

Per scoprirlo bisognerà attendere ancora un po'.

Solo recentemente la De Lellis è stata ospite a Uomini e Donne durante il corso della scelta di Andrea Zelletta. La donna, diventata nota proprio per la sua partecipazione a U&D, conta 4 milioni di follower su Instagram che tutti i giorni guardano le sue foto e i suoi video. Anche la Galgani è molto seguita sul web, con quasi 400 mila follower. L'accoppiata delle due donne per condurre un programma potrebbe dunque risultare un'arma vincente.

Giulia De Lellis attrice di una nuova fiction

Oltre a condurre il nuovo programma Giortì insieme alla Galgani, Giulia De Lellis diventerà attrice per una fiction web con WittyTv. L'ex corteggiatrice collabora ormai da tempo con Uomini e Donne ed in particolar modo con WittyTv. La ragazza ha ammesso di sentirsi un po' in ansia per questo suo nuovo ruolo di attrice, dato che è la prima volta che lo fa.

L'influencer continua dunque ad avere un enorme successo sul web e un ottimo riscontro da parte dei suoi fan.

Ciò che invece non è molto chiaro è l'andamento della sua storia sentimentale. Dopo aver chiuso con Irama infatti, la ragazza è stata paparazzata insieme all'ex ragazzo Andrea Damante. I due però, non hanno mai confermato di essersi rimessi insieme e alle domande dei follower al riguardo, la ragazza romana è sempre stata molto vaga.

Giulia e Damante formano sicuramente una delle coppie più amate della trasmissione televisiva Uomini e Donne, e molti sono i fan che sperano che i due si siano rimessi insieme.

A quanto pare, l'ex protagonista del Grande Fratello Vip ha anche scritto un libro ed ha dedicato una parte di quest'ultimo proprio ad Andrea.