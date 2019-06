A breve i fan dello sceneggiato spagnolo “Il Segreto” faranno la conoscenza di un nuovo personaggio, che porterà parecchio scompiglio. Si tratta di Roberto Sanchez (Juan Dos Santos), che si presenterà alla villa di Francisca Montenegro dicendo di essere il migliore amico di Maria Castaneda. Il cubano dimostrerà subito di nutrire dei forti sentimenti per la moglie di Gonzalo Castro. L'uomo entrerà in scena nel momento sbagliato, ovvero quando Fernando Mesia crederà di avere tutte le carte in tavole per riconquistare la sua ex moglie.

Il forestiero uscirà allo scoperto, facendo una dichiarazione d’amore alla madre di Esperanza, scatenando l’ira della moglie di Raimundo. La matrona si servirà dell’aiuto del figlio del defunto Olmo per cacciare dalla sua villa il nuovo spasimante della sua figlioccia.

Maria respinge Fernando

Come noto ai fan della soap, Gonzalo Castro ha abbandonato la moglie Maria, dopo aver ricevuto del denaro da Fernando. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese svelano che il Mesia dimostrerà alla sua ex moglie di essere cambiato.

Il Segreto, spoiler: Roberto si dichiara a Maria, Francisca e Fernando si alleano

Dopo aver messo in salvo Emilia e Alfonso, uccidendo gli uomini del generale Perez De Ayala, l'uomo si renderà protagonista di un altro gesto. Il figlio del defunto Olmo rischierà la sua vita per far tornare Esperanza e Beltran dai suoi cari sani e salvi. I bambini finiranno in un dirupo, ma non moriranno grazie all’intervento provvidenziale di Fernando. Quest’ultimo continuerà a mostrarsi diverso, al tal punto da far trasmettere alla casona un film per la figlia di Maria e il nipote. Nonostante ciò, la figlioccia di Francisca non avrà nessuna intenzione di tornare tra le braccia del Mesia.

Roberto innamorato di Maria

A complicare la situazione ci penserà Roberto Sanchez, un uomo che giungerà alla villa e rivelerà di essere un amico di Maria. Il nuovo arrivato non verrà visto di buon occhio nemmeno dalla Montenegro, poiché gli darà il consenso per trattenersi nella sua proprietà soltanto per non litigare con il marito Raimundo. Roberto, dopo aver detto apertamente a Maria ciò che pensa di Gonzalo, le dichiarerà il suo amore. Il cubano inoltre farà presente alla Castaneda di essere disposto a fare da padre ad Esperanza e Beltran.

A gran sorpresa, la figlia di Emilia e Alfonso darà un due di picche anche al Sanchez e lo inviterà a stare vicino ad una donna che lo ami davvero. Con il passare dei giorni, Francisca si alleerà con Fernando per far allontanare Roberto da Maria. La darklady e il Mesia per riuscire nel loro intento organizzeranno una festa di benvenuto per il forestiero, per fargli credere che gradiscono la sua presenza. Durante il party il giovane cubano verrà apprezzato da tutti gli invitati e si avvicinerà sempre di più a Maria, invitandola a ballare.

In seguito la matrona e Fernando troveranno una soluzione per mettere fuori gioco Roberto. La moglie dell’Ulloa e il Mesia faranno un ricatto al cubano, poiché gli offriranno centomila pesetas, ma in cambio dovrà dire addio alla Castaneda.