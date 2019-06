Le anticipazioni spagnole Una vita raccontano che Blanca rinchiude Ursula nel pantheon cimitero. Negli episodi della soap italiani in onda su Canale 5, Diego e la sua innamorata hanno appena appreso della morte della loro figlioletta. Blanca tuttavia, è certa di aver dato alla luce un maschio e che Ursula l'abbia rapito mentre lei era incosciente. Dopo aver espresso i suoi dubbi a Diego, Blanca è stata costretta a reprimere il suo risentimento, in quanto l'Alday si è detto convinto che fosse ancora troppo sconvolta per la tragica notizia. Nelle prossime puntate in programmazione nel mese di giugno 2019, la drammatica situazione prenderà una piega noir.

Pubblicità

Pubblicità

Anticipazioni Una Vita: Blanca chiede di entrare in clinica psichiatrica

Stando alle anticipazioni spagnole Una Vita, madre e figlia si troveranno da sole nella stessa stanza a casa di Ursula. Blanca esplode in tutta la sua furia e aggredisce Ursula, intenzionata ad ucciderla per averle sottratto Moises. La giovanetta però ha un ripensamento improvviso e decide di risparmiare la vita a sua madre, con il solo obiettivo di rintracciare Moises. Nella mente di Blanca, improvvisamente balena una nuova idea: fingere di togliersi la vita per poi chiedere di entrare in una clinica psichiatrica.

Una Vita, anticipazioni spagnole: Blanca e Ursula spariscono

Riacquistata la lucidità mentale e certa di avere in mano le sorti della Dicenta, Blanca chiede il permesso a Samuel per recarsi al cimitero con la madre, fingendo di credere alla versione della neonata deceduta al momento del parto. Cosa ha in mente la coraggiosa Blanca?

Blanca rinchiude Ursula nel pantheon del cimitero

Blanca e Ursula si avviano verso il luogo sacro, fermandosi a pregare sulla tomba della neonata. La Dicenta non perde tempo ad umiliare la figlia, dicendole di essere una madre senza cuore, incapace persino di piangere fiumi di lacrime davanti alla tomba della sua bambina.

Pubblicità

Il tempo passa e gli Alday si preoccupano non poco, non vedendo rientrare Blanca e la Dicenta.

Ursula sviene, tramortita. Successivamente, la ex istitutrice viene trasportata dalla figlia nel pantheon del cimitero, con l'intento di arrivare alla verità sul piccolo Moises, costi quel che costi. Nel frattempo, Samuel trova una lettera di Blanca, nella quale si legge che recupererà suo figlio. Un brivido di terrore percorrerà la schiena del gioielliere, che non perderà tempo per avvisare il fratello.

Un delitto sta per consumarsi al campo santo: Blanca, dopo aver rinchiuso Ursula nel pantheon del cimitero, è pronta ad assassinarla. In quel preciso momento, arriveranno trafelati Samuel e Diego: riusciranno a fermare la furia di Blanca? Le anticipazioni spagnole Una Vita daranno le dovute risposte,