Torna l'appuntamento dedicato a Beautiful, la soap opera americana della Cbs che intrattiene sempre più telespettatori su Canale 5. Nelle nuove puntate, trasmesse in America a giugno, a casa Forrester si potrebbe festeggiare una nuovo matrimonio. Alcuni rumors, infatti, vedono Hope convolare a giuste nozze con Thomas dopo la recente rottura con Liam.

Beautiful: Thomas e Hope si sposano?

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate in onda attualmente in America, annunciano un clamoroso colpo di scena su Hope e Thomas (Matthew Atkinson).

Nel dettaglio, il portale americano "Celebdirtylaundry" ha svelato che ci potrebbe essere un nuovo matrimonio dopo che alcuni fotogrammi hanno mostrato Carter celebrare una nuova unione. Ma chi sono i nuovi sposi a convolare a giuste nozze? Tutti i rumors punterebbero sul Forrester e la Logan.

Anticipazioni Beautiful: la Logan e Liam si lasciano

Come si sa, la figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang) firmerà l'annullamento delle nozze con Liam, in quanto desiderosa di fare da madre a Douglas, dopo la morte di Caroline (Linsey Godfrey) in seguito ad una brutta malattia.

Beautiful, trame America: Hope potrebbe sposare Thomas dopo l'addio a Liam

Inoltre la donna si convincerà che lo Spencer debba stare insieme a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) per offrire alle bambine una famiglia felice. La Logan, infatti, è sicura che Beth sia morta durante il tragico parto sull'Isola di Catalina, tanto che Thomas approfitterà di questa situazione per avvicinarsi a lei.

Il Forrester scopre la verità su Beth

Le trame americane di Beautiful, in onda a giugno in America, svelano che Beth in realtà non è morta ma sarà sottratta dal dottor Reese (Wayne Brady) e adottata inconsapevolmente da Steffy.

Un segreto che sarà destinato a rimanere all'oscuro per tanto tempo ancora. Tuttavia a conoscere la verità dei fatti saranno Zoe, Xander, Florence e per l'ultimo Thomas. Il Forrester, infatti, scoprirà cos'è realmente accaduto nella sala parto dell'isola di Catalina, tanto da volerlo raccontare a Steffy.

Ma ecco il colpo di scena: il figlio di Ridge (Thorsten Kaye) non riuscirà a rivelare la verità a sua sorella per paura di perdere la Logan. Infatti, sarà certo che la giovane correrebbe di nuovo da Liam se sapesse che la figlia è viva e vegeta.

Non resta, quindi, che aspettare il probabile matrimonio tra Thomas e Hope (Annika Noelle). Ma cosa accadrà quando quest'ultima scoprirà la verità su Beth? Liam (Scott Clifton), nel frattempo, si riavvicinerà a Steffy, tanto da tornare a vivere insieme a lei e alle bambine. Si ricorda ai seguaci di Canale 5 che per assistere a queste puntate si dovrà aspettare circa un anno a causa della differenza di messa in onda tra Cbs e Canale 5.