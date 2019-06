Le avventure degli abitanti di un condominio di Posillipo, situato tra il mare di Napoli e il Vesuvio continuano ad appassionare. Nelle puntate dell’amata soap opera “Un posto al sole “che i telespettatori vedranno l’ultima settimana del mese in corso, Diego Giordano sempre più convinto che il magistrato Eugenio Nicotera sia la nuova fiamma della sua ex fidanzata Beatrice, lo affronterà. Marina Giordano proprio quando vivrà un momento di grande fragilità, farà i conti con un uomo dall’identità sconosciuta.

In realtà si tratta della new entry Arturo che, dopo essere riuscito ad entrare nell’abitazione della donna, si impossesserà di una fotografia facendo profondare nella disperazione totale la stessa.

La partenza di Filippo, Vittorio sempre più confuso a causa di Anita

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Rai Tre da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019, dicono che Vittorio entrerà in crisi per l’ennesima volta a causa della sua ex fidanzata Anita.

Quest’ultima darà un bacio al Del Bue durante un confronto. Intanto Leonardo si presenterà nel palazzo con l’obiettivo di organizzare un pranzo a sorpresa, mentre Filippo verrà a conoscenza di doversi trasferire a Londra con il padre il giorno seguente. Leandro approfitterà dell’imminente partenza del Sartori per invitare Serena e la piccola Irene ad andare in barca con lui. Successivamente Diego convinto che Eugenio sia l’amante di Beatrice, inizierà a pedinarlo con l’obiettivo di sorprenderli insieme.

Purtroppo la gita di Serena, Irene, e Leonardo, avrà un esito negativo, invece Vittorio sarà sempre più confuso dal punto di vista sentimentale, perché oltre a fare i conti con l’opprimente presenza di Alex, continuerà ad essere sedotto da Anita. Marina si troverà in una difficile situazione sia per colpa di Alberto, e per l’assenza di Elena e Alice.

Faccia a faccia tra Diego ed Eugenio, Marina si accorge dell’assenza di una sua foto

In seguito Leonardo deluderà Serena, dicendole qualcosa di oscuro riguardante il suo passato.

Nel contempo giungeranno in Italia i genitori di Nadia. Diego a causa della sua incessante gelosia, sarà intenzionato a commettere una pazzia per poter tornare tra le braccia di Beatrice. Un misterioso uomo si intrufolerà nell’appartamento di Marina, riuscendo ad appropriarsi di una cornice contenente una fotografia della donna. Successivamente Michele accompagnerà i genitori di Nadia a fare un giro turistico a Napoli, invece Raffaele si servirà della complicità di Otello per aiutare Renato a farsi rispettare dai familiari di Marina.

Eugenio dopo aver rischiato di essere investito da un auto, sarà molto turbato al tal punto da non sapere se denunciare il terribile accaduto. Intanto Diego dopo aver tentato di mettere fine all’esistenza del nuovo fidanzato di Beatrice, troverà il coraggio per affrontarlo di persona. Marina dopo essersi accorta di essere stata derubata, attribuirà la colpa del furto alla sua domestica, senza sapere che il vero colpevole Arturo sta continuando ad aggirarsi nella villa.

Stando agli spoiler, quest’ultimo farà di tutto per rovinare la vita della Giordano.