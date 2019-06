Ci sono notizie importanti per la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che vede l'arrivo di nuovi protagonisti all'interno del prodotto televisivo. Il mese di giugno vede la presenza di una new entry corrispondente al nome di Ludovica Nasti, protagonista della serie tv 'L'amica geniale'. Le sorprese non sono terminate ed è stato annunciato che arriverà Luca Capuano. L'attore interpreterà un ruolo differente rispetto a quelli che gli sono stati affidati.

Si è trattato di un'annata importante per Capuano che si è distinto per il talento all'interno della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore'.

L'interprete ha vestito i panni del produttore discografico Sandro Recalcati la cui storia con la cantante Tina Amato ha appassionato i milioni di telespettatori italiani. L'appuntamento con Il paradiso delle signore è per la prossima stagione e Capuano dovrebbe rimanere uno dei protagonisti. Il suo approdo a Un posto al sole rappresenta una notizia importante e l'attore può essere considerato una garanzia per il prodotto televisivo.

Luca Capuano e i nuovi impegni: da 'Il Paradiso delle signore' arriva a 'Un posto al sole'

Capuano vanta esperienze televisive rilevanti e può essere ricordato per il ruolo all'interno della serie tv 'Capri' dove si è messo a confronto con il personaggio di Romeo.

L'intervista rilasciata dall'attore napoletano

Recentemente, Luca Capuano è stato protagonista di un'intervista al famoso settimanale 'Nuovo' e ha avuto modo di dare delle anticipazioni. L'attore ha voluto confermare la partecipazione alla soap opera Un posto al sole e, nel corso della chiacchierata, ha voluto dare qualche anticipazione creando suspense.

Queste sono le dichiarazioni di Capuano: "L'ingresso in Un posto al sole di Aldo Leone sarà particolare e sorprenderà il pubblico". Le uniche notizie certe riguardanti il personaggio di Aldo si ritrovano nel fatto che è un famoso avvocato penalista la cui entrata in scena provoca dei cambiamenti.

L'importanza de 'Il paradiso delle signore daily'

Questa figura del legale dovrebbe avere un legame con le imprese Viscardi e ci permetterà di venire a conoscenza di altri sviluppi.

La speranza dei fan è legata al fatto che Luca Capuano possa rimanere all'interno del cast de Il paradiso delle signore daily. Si parla di un possibile matrimonio tra Tina e Sandro. Inoltre l'attore è molto presente sulla sua pagina Instagram dove tiene aggiornate le persone e ha dimostrato di avere un rapporto di amicizia con Patrizio Rispo. Questo aspetto dimostra che Luca Capuano, new entry della soap, è stato messo a suo agio dagli altri colleghi.

Non resta che attendere l'approdo nelle prossime puntate di Un posto al sole, sebbene non ci siano indicazioni in merito al periodo in cui arriverà il legale Leone.