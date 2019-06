Nelle prossime puntate della soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo fin dal 21 ottobre 1996, non mancano le sorprese, come dimostrano le vicende riguardanti i personaggi principali. Gli spoiler dell'appuntamento trasmesso lunedì 3 giugno fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Filippo. Il giovane Sartori dovrà riflettere sull'idea lavorativa proposta di comune accordo con il padre all'imprenditrice Marina Giordano.

L'uomo sembrerà essere sicuro di fare la scelta giusta portando avanti il progetto promosso dal dottor Ferri. La proposta del chartering farà cambiare idea a Filippo (Michelangelo Tommaso), certo che possa trattarsi di un investimento giusto e vantaggioso.

Marina vuole liberarsi di Alberto alle imprese Viscardi

Arriverà tempo di decisioni per il marito di Serena (Miriam Candurro), che dovrà pensare se sia il caso di farsi coinvolgere nel progetto imprenditoriale di Ferri.

Le anticipazioni della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'.

Marina (Nina Soldano), dal canto suo, ripenserà alla discussione con il dottor Palladini. La Giordano è stanca del comportamento prepotente del legale, intenzionato a rubare l'idea del chartering a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). La madre di Elena (Valentina Pace) penserà quindi a come liberarsi della presenza di Alberto. La donna, dopo aver fatto una serie di valutazioni, crederà di aver trovato una soluzione perfetta per mettere con le spalle al muro il Palladini.

Patrizio ripensa alla possibilità di un'amicizia con Rossella ma inizia a essere geloso di Mimmo

La nonna di Alice si servirà dell'aiuto di Clara (Imma Pirone), delusa dal comportamento di Alberto (Maurizio Aiello), che pensa solo a conquistare e sedurre una donna dopo l'altra. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), che sta cercando di disintossicarsi e di dimenticare la fine della storia d'amore con Rossella.

La figlia di Silvia (Luisa Amatucci) tuttavia, vorrà instaurare un rapporto di amicizia con il giovane Giordano; di certo non sarà facile convincere lo chef. Il fratello di Diego (Francesco Vitiello) rifletterà in merito alla questione, per capire se sia il caso di preservare il rapporto con l'ex fidanzata o meno. Il ragazzo dimostrerà di non aver mai smesso di amare la studentessa di medicina e la situazione subirà come prevedibile delle complicazioni.

Patrizio si accorgerà infatti del fatto che Rossella ha una pericolosa amicizia con Mimmo e comincerà a provare la gelosia nei confronti del ragazzo. Il Giordano non si renderà conto che si sta mettendo nei guai, in quanto Domenico è una persona aggressiva.