Grandi colpi di scena movimenteranno le puntate spagnole de “Il Segreto” in onda la prossima settimana. Le trame annunciano che la new entry Lola, verrà finalmente smascherata. Prudencio Ortega, dopo aver appreso che la sua dipendente è stata assunta da Francisca Montenegro per spiare tutte le sue mosse, prenderà le distanze dalla giovane con cui aveva appena intrapreso una relazione. Raimundo Ulloa e Irene Campuzano salveranno la dark lady quando Carmelo Lel sarà sul punto di vendicarsi. L’ex locandiere e la giornalista saranno convinti che la maestra Adela è morta per mano di Fernando Mesia.

Prudencio mette fine alla relazione con Lola, Raimundo ed Irene contro il Mesia

Negli episodi in programmazione su “Antena 3” da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019, Antolina si sbarazzerà dei preparativi incendiari che aveva nascosto in giardino. A quel punto l’ex ancella provocherà Elsa per farla sentire nuovamente male. Nel frattempo Raimundo e Irene decideranno di portare avanti il loro piano, senza sapere che Matias ha ascoltato la loro conversazione.

Prudencio entrerà in possesso di un messaggio scritto da Francisca per Lola, grazie a Dolores. L’Ulloa arriverà alla casona proprio quando Severo e Carmelo entreranno nell’ufficio della Montenegro. L’ex locandiere e la giornalista impediranno al Leal di sparare alla dark lady facendogli sapere che il vero responsabile del decesso di Adela è Fernando Mesia. In seguito il minore degli Ortega non appena Lola gli confesserà il suo tradimento la espellerà dalla sua vita con le lacrime agli occhi, mettendo fine alla loro relazione sentimentale.

Don Berengario cercherà di mediare per la ragazza, ma il fratello di Saul dirà al parroco che è una spia di Francisca. Antolina confesserà tutti i suoi crimini, con la convinzione di trovarsi da sola con la Laguna. L’ex ancella dopo essere stata smascherata, visto che gli amici della sua rivale potranno testimoniare tutto ciò che ha detto, riuscirà a fuggire nascondendosi nelle vicinanze. A l’Avana metterà piede Dori Vilches, la nuova infermiera di Maria.

Quest’ultima riceverà la visita di Francisca che tenterà invano di farla tornare alla sua villa. Raimundo discuterà con la moglie per non essersi presentata nella sua casona con il Mesia.

Carmelo si sente in colpa, Dori non crede all’invalidità di Maria

Nel contempo Carmelo, dopo aver fatto esaminare la vettura su cui viaggiava sua moglie, scoprirà che potrebbe essere coinvolto con il tragico avvenimento il sindaco Belmonte. Quest’ultimo, dopo che la Campuzano fece pubblicare un articolo riguardante la sua infedeltà, promise di vendicarsi.

Lola non riuscirà a spiegare nel migliore dei modi a Matias il motivo per cui lei e Prudencio si sono lasciati. Il Guerrero e la Laguna non saranno a conoscenza del fatto che Antolina li sta sorvegliando di nascosto nel cortile. L’infermiera di Maria modererà il suo atteggiamento dopo l’arrivo di Fernando. Carmelo, dopo non essere riuscito a concentrarsi sul suo lavoro, rifiutandosi di incontrare un ingegnere, rivelerà a Severo di sentirsi in colpa, precisandogli che se non si fosse lasciato coinvolgere in politica non sarebbe morta sua moglie.

Dori insinuerà che la Castaneda non sta così male come vuole far credere. L'infermiera per vederci chiaro sulla faccenda getterà dei disegni di Esperanza e Beltran sul pavimento, per farli prendere alla sua paziente. Elsa si rifiuterà di trasferirsi alla pensione dei Castaneda su richiesta di Isaac. Intanto Antolina verserà in pessime condizioni. Per finire Consuelo architetterà un piano per far riconciliare Prudencio e Lola. Purtroppo il fratello di Saul non avrà nessuna intenzione di ascoltare la sua dipendente.