La soap opera spagnola di Canale 5 Il Segreto, come spesso accade, regala interessanti indiscrezioni e colpi di scena per tutti gli appassionati. Le anticipazioni dal 1 al 7 luglio raccontano di un malore che colpirà la sfortunata Elsa. Ma non solo: la stessa Laguna si renderà protagonista di un ''flirt'' con un nuovo arrivato a Puente Viejo, il dottor Fernandez. Gonzalo farà ritorno in paese dove avrà un confronto con il suo rivale Fernando Mesia.

Intanto le condizioni della piccola Camelia resteranno molto critiche dopo la varicella. Uno spazio nelle puntate delle prossime settimane sarà dedicato anche a Severo che rischierà di morire per la minaccia di un uomo legato a Lamberto Molero.

Il Segreto, spoiler: Elsa sviene

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Segreto dal 1 al 7 luglio raccontano del ritorno a Puente Viejo di Gonzalo Castro dopo l'esilio forzato per l'accordo pattuito con Fernando Mesia.

Il ritorno di Gonzalo sarà sfruttato da quest'ultimo per avere il fatidico confronto con Maria Castaneda. Lo stesso Castro avrà un confronto con Fernando Mesia nel quale lo ringrazierà per avere prontamente salvato i suoi figli mettendo a repentaglio la sua stessa vita. La varicella continuerà a creare problemi agli abitanti di Puente Viejo, sebbene le loro condizioni miglioreranno progressivamente nel corso delle puntate. Questo non avverrà con la piccola Camelia, anche lei alle prese con la terribile epidemia.

Ad occuparsi della figlia di Marcela ci penserà il nuovo arrivato, il dottor Alvaro Fernandez. Proprio quest'ultimo sarà al centro di un invaghimento con Elsa Laguna. Intanto Dolores offrirà il suo aiuto nella gestione dei malati di varicella e lavorerà a stretto contatto con il dottor Fernandez e la stessa Laguna. Julieta sparita misteriosamente il giorno del suo matrimonio, nel corso delle puntate, inoltre, si scoprirà che dietro il rapimento ci sarà la mano del capomastro Mauricio. Elsa, intanto, verrà colpita da un improvviso malore e si accascerà al suolo.

Il Segreto, Severo e Carmelo in grave pericolo

Severo e Carmelo si metteranno subito alla ricerca di Julieta e fin dal primo momento rivolgeranno i loro sospetti all'indirizzo di Mauricio. Per dmascherarlo, i due decideranno di seguirlo riuscendo a trovare il nascondiglio della stessa Uriarte. Tuttavia, gli uomini di Molero circonderanno il luogo del ritrovamento pronti a fare fuoco. Le condizioni di Marcela si aggraveranno a.causa di una encefalite, mentre Maria chiederà a Fernando di restare in villa con lei, ottenendo il parere contrario della ''dark Lady'' Francisca Montenegro.

Cosa succederà agli abitanti di Puente Viejo? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate de Il Segreto.