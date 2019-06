Nuovo spazio dedicato ad Una vita, la soap opera iberica campione di ascolti di Canale 5. Nelle prossime puntate italiane, Diego farà delle indagini sul parto di Blanca dopo aver parlato con Aurelia. Peccato che quest'ultima finisca nelle grinfie di Ursula.

Una Vita: il parto difficile di Blanca

Le anticipazioni di Una Vita, relative alle nuove puntate in onda nelle prossime settimane, si soffermano sul segreto legato al parto di Blanca (Elena Gonzalez).

La giovane Dicenta, infatti, darà alla luce un maschietto al quale darà il nome di Moises, contando solo sulle sue forze. Purtroppo Ursula e Samuel le faranno credere di aver partorito una bambina, morta durante il difficile parto. Ma la figlia della dark lady continuerà a sostenere di aver udito il suo bambino piangere al momento della nascita. Poco dopo Blanca troverà rifugio in Cristina, una donna venuta ad Acacias 38, che sosterrà di essersi convertita dopo aver visto la Madonna.

Una Vita, trame: Diego indaga sul parto di Blanca, Ursula commette un omicidio

Anticipazioni Una Vita: la Dicenta lascia Diego

Ursula (Montserrat Alcoverro), a questo punto, convincerà la nuova arrivata a parlare con sua figlia Blanca. A tal proposito, la giovane Dicenta si convincerà di non essere potuta diventare madre per via della sua condotta immorale. Di conseguenza, la ragazza troncherà la relazione con Diego nel tentativo di espiare tutte le colpe commesse. Poi arriverà addirittura a tentare di uccidersi dopo che l'Alday aveva provato inutilmente a riappacificarsi con lei. Il fratello di Samuel, a questo punto, si avvarrà della complicità di Leonor per allontanare la sua amata dall'influenza della Novoa (Elena Rayos).

La rivelazione di Aurelia

Le trame di Una Vita, in onda nelle prossime puntate, raccontano che Diego scoprirà qualcosa di inquietante sul parto difficilissimo di Blanca. Nel dettaglio, l'Alday parteciperà ad una veglia di preghiera dove la giovane Dicenta ammetterà tutte le sue colpe. Qui l'uomo noterà che Aurelia era la stessa donna che aveva trovato l'amata negli instanti dopo il parto. Quest'ultima, infatti confermerà che la figlia di Ursula aveva partorito una bambina morta, sebbene il cordone ombelicale fosse già stato reciso.

Ursula uccide Aurelia

Un'affermazione che scioccherà del tutto il figlio del gioielliere. Di conseguenza, Diego comincerà a pensare che Blanca abbia davvero detto la verità. Inoltre inviterà Aurelia a trattenersi ad Acacias 38, se non rivelasse tutto quanto a Samuel, complice di Ursula. Di conseguenza, La Dicenta temendo di essere smascherata strangolerà la contadina dopo averle dato appuntamento in una via durante la notte. Come evolverà la storia?

Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Una Vita.