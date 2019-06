Le vicende de Il Segreto continuano a sorprendere i telespettatori di Canale 5. Nelle nuove puntate, trasmesse nelle prossime settimane Alvaro dimostrerà di aver paura di innamorarsi di Elsa dopo averle raccontato la triste fine della sua prima fidanzata.

Il Segreto: Elsa e Alvaro si avvicinano

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda nei prossimi giorni su Canale 5 si soffermano su Elsa (Alejandra Meco) ed Alvaro che daranno vita ad una nuova storia d'amore ricca di colpi di scena.

Pubblicità

Pubblicità

La Laguna, infatti, si prenderà cura di Fernandez a seguito di un violento pestaggio da parte di alcuni usurai. Come svelato i due diventeranno sempre più complici dopo essersi presi cura dei pazienti colpiti dalla varicella nell'ospedale da campo.

Fernandez diventa il medico di Puente Viejo

In questo frangente, il medico si avvicinerà sempre più all'ex di Isaac tanto da confessarle di essersi indebitato con dei delinquenti per acquistare dei farmaci necessari a salvare i bambini ospiti di un orfanotrofio del Portogallo.

Il Segreto, trame: Alvaro confessa a Elsa che la sua prima fidanzata si è tolta la vita

La ragazza, a questo punto, colpita dal racconto strappalacrime consegnerà ad Alvaro il denaro necessario a ricoprire il debito. Inoltre ribadirà di non volere la restituzione dei soldi mentendo sulla loro provenienza. Un gesto che lascerà senza parole l'uomo che accetterà di buon grado l'impiego proposto da Carmelo come medico ufficiale del borgo iberico.

Isaac geloso della Laguna

Le trame de Il Segreto segnalano che Isaac diventerà sempre più geloso di Elsa tanto da metterla in guardia quando scoprirà che Alvaro (Alessandro Bruni) era stato coinvolto in una rissa.

Pubblicità

Ma la ragazza si rifiuterà di credere alle parole del Guerrero al punto di far cambiare idea perfino a Dolores che lo dipingerà come un eroe davanti a tutta Puente Viejo. Nel frattempo il nuovo dottore tornerà nel borgo dopo aver incontrato i presunti usurai per saldare il debito. Dopodiché l'uomo racconterà alla Laguna un particolare della sua vita passata.

Il nuovo dottore aveva avuto una storia con una domestica

Nel dettaglio, Alvaro dirà all'ex di Isaac che prima di iscriversi all'università si era innamorato di Chiara, la sua giovane domestica.

Un amore ostacolato dai genitori che lo avevano spedito dall'Italia in Spagna a studiare medicina. Tuttavia Chiara aveva continuato ad inviargli alcune lettere fino a scomparire del tutto. Il giovane, infatti, aveva scoperto che la prima fidanzata si era suicidata al termine del suo percorso di studi. Sentite queste parole l'ex di Isaac capirà che il nuovo dottore non si è ancora esposto per non soffrire nuovamente in amore. Successivamente quest'ultimo cercherà di sdebitarsi con la figlia di Amancio, convincendola a svelare a tutti che gli ha prestato dei soldi per tirarlo fuori dai guai.

Pubblicità

Ma Elsa supplicherà Alvaro di tenere la bocca chiusa in quanto questi soldi non sono del tutto puliti. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.