Brutte notizie per una delle coppie più amate di Una vita. Di chi stiamo parlando se non di Rosina e Liberto, che nelle puntate appena trasmesse in Spagna, si lasceranno per colpa di un tradimento. Ebbene sì, Casilda scoprirà il Seler tra le braccia di Genoveva, tanto da raccontare tutto alla padrona.

Una Vita: Ursula e Genoveva si alleano

Le anticipazioni di Una Vita sugli episodi appena andati in onda in Spagna annunciano un clamoroso colpo di scena per la coppia formata da Rosina e Liberto.

Pubblicità

Pubblicità

La madre di Leonor deciderà chiudere la storia d'amore con il Seler dopo averlo beccato a fare l'amore con Genoveva. Tutto avrà inizio quando quest'ultima diventerà vedova in seguito alla morte di suo marito Samuel. L'Alday, infatti, farà scudo all'amata con il suo corpo prendendo un colpo d'arma da fuoco indirizzato a lei. Da questo momento, la vedova di Samuel dichiarerà guerra contro tutti i vicini di Acacias 38 grazie alla complicità della malvagia Ursula.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anche la vecchia istitutrice avrà intenzione di riprendere il suo posto in società dopo essere stata troppi anni al servizio di Padre Telmo. I primi a subire la vendetta delle due donne saranno i coniugi Seler, già in crisi a causa di alcuni investimenti sbagliati che hanno colpito i loro giacimenti d'oro.

Anticipazioni Una Vita: Casilda scopre il tradimento di Liberto

Le trame spagnole di Una Vita, in onda tra un anno circa sui teleschermi italiani, svelano che Genoveva approfitterà dell'aiuto della Dicenta per entrare nell'abitazione dei Seler.

Pubblicità

Qui comincerà un gioco di seduzione nei confronti di Liberto, mentre Casilda (Marita Zafra) entrerà nel salotto in quell'istante. Un piano ben studiato a tavolino dalla vedova di Samuel e di Ursula (Montserrat Alcoverro) per vendicarsi del vicinato, reo di non averli aiutate nel momento del bisogno. Più tardi, la vedova di Martin dimostrerà di non riuscire a tenere il segreto, tanto da confessare quello appena visto a Rosina.

Rosina lascia il Seler

Poco dopo, Liberto verrà portato in galera con l'accusa di adulterio mentre Rosina (Sandra Marchena) chiederà la separazione al marito, mettendo fine alla loro lunga storia d'amore.

La madre di Leonor (Alba Brunet), infatti, dimostrerà di non riuscire a superare il tradimento del marito, sebbene sia all'oscuro del piano diabolico organizzato da Genoveva e Ursula. Dall'altro canto, il Seler (Jorge Pobes) cercherà di farle cambiare idea, sebbene invano. Nel frattempo Donna Susana e Casilda cercheranno un modo per fargli superare il bruttissimo periodo e salvare così il matrimonio. Ci riusciranno? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi su questa avvincente storyline.