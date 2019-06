Le nuove anticipazioni di Una vita raccontano che per Ursula arriveranno tempi difficili dopo Il rapimento di Moises, con il quale ha distrutto l'esistenza della povera Blanca. La figlia dell'ex istitutrice, dopo aver confidato i suoi dubbi a Diego,. capirà che è proprio sua madre la responsabile della sparizione di suo figlio. La giovane perderà la ragione e rinchiuderà Ursula nel Pantheon del cimitero, con l'intenzione di farla parlare e di farle confessare dove ha nascosto il piccolo.

Pubblicità

Pubblicità

Samuel e arriverà appena in tempo per salvare la Dicenta che, terrorizzata, scapperà a gambe levate. A quel punto la megera capirà di non avere altra scelta che scappare da Acacias 38 prima che la polizia la raggiunga per arrestarla.

Una Vita: Arturo diventa cieco

Nei prossimi appuntamenti di Una Vita, la situazione di salute di Arturo Valverde si complicherà ulteriormente. il colonnello infatti si accorgerà di avere gravi problemi di vista e si rivolgerà ad un luminare che gli comunicherà purtroppo una diagnosi infausta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Arturo diventerà progressivamente cieco. Il colonnello, orgoglioso come sempre, ometterà la verità tutti compresa Silvia che, tuttavia, inizierà a sospettare che il suo amato Le nasconda qualcosa. I dubbi di Silvia diventeranno sempre più importanti quando Arturo fingerà di leggere una lettera che Elvira gli ha spedito, ma che in realtà non riuscirà nemmeno a decifrare.

Nel frattempo, torneranno ad Acacias anche i Palacios, che faranno il loro rientro da Parigi, città nella quale hanno fatto il loro viaggio di nozze.

Pubblicità

Da questo momento in poi inizierà nuova storyline che vedrà come protagonista anche Trini. Una nuova coppia è sempre più più intenzionata a lasciare il quartierino. si tratta di Leonor Hidalgo ed Inigo, che decideranno di lasciare Acacias. Finalmente Leonor è pronta ad iniziare una nuova vita con un altro uomo dopo la tragedia che ha visto la morte del suo adorato marito Pablo. Problemi anche per Silvia che, oltre ad essere preoccupata per la salute del Colonnello Valverde, si accorgerà di essere seguita da un misterioso sconosciuto. Cosa vorrà da lei?

Le anticipazioni di Una vita non promettono nulla di buono

Anticipazioni Una Vita: Ursula in fuga

Blanca e Diego si metteranno alla disperata ricerca di Moses, dopo che Ursula avrà finalmente fatto capire loro che è stata lei a scambiare le culle. Ursula, dopo essere riuscita a liberarsi dalle grinfie di Blanca, farà ritorno nel quartierino. Qui, inaspettatamente, racconterà alle sue vicine del suo passato di come ha sofferto nell'infanzia e nell'adolescenza, alla mercè della sua terribile famiglia russa.

Pubblicità

I vicini non riusciranno a credere alle parole della Dicenta e, per la prima volta, la vedranno sotto una luce diversa.

Stando alle anticipazioni spagnole di Una Vita, sappiamo che Diego seguirà la pista che una suora gli fornirà per arrivare a suo figlio e troverà Infatti qualcosa che lo metterà sulla strada giusta. Ursula, ormai con le spalle al muro, non avrà altra soluzione che scappare dal turbolento quartierino, certa che Blanca e Diego troveranno presto il piccolo Moses.

Pubblicità

Sarà così che la ex istitutrice preparerà una valigetta piena di soldi e si appresterà a lasciare per sempre Acacias: la fuga di Ursula andrà a buon fine? Si saprà con le prossime anticipazioni di Una vita.