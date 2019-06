La soap opera de Il Segreto continua ad appassionare sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Nelle prossime puntate italiane, Maria si allontanerà da Donna Francisca e Fernando dopo aver capito che hanno tentato di ricattare Roberto.

Il Segreto: l'arrivo di Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda nelle prossime settimane, annunciano l'arrivo di Roberto, una vecchia conoscenza di Maria. Purtroppo, l'uomo non riuscirà ad accaparrarsi le simpatie di Francisca e Fernando, i quali organizzeranno un modo per fargli lasciare Puente Viejo e la Castaneda per sempre.

Un piano diabolico che inizierà quando il duo noterà una strana simpatia tra il Sanchez e la madre di Esperanza. Di conseguenza, offriranno 100 mila pesetas al forestiero per abbandonare la Castaneda e Puente Viejo. Tuttavia, Roberto si prenderà del tempo per pensare alla proposta, se la Montenegro non pensasse che stia soltanto cercando di alzare la posta in gioco. Più tardi il cubano convincerà Maria ad accompagnarlo in città per sbrigare alcune incombenze amministrative che si riveleranno fondamentali per il proseguo della storia.

Anticipazioni Il Segreto: Sanchez smaschera Francisca e Fernando

Stando alle trame de Il Segreto, trasmesse nelle prossime settimane, si evince che Francisca e Fernando (Carlos Serrano) cercheranno ovviamente di convincere Roberto ad abbandonare Maria (Loreto Mauleon) ed i suoi figli, se quest'ultimo non facesse una proposta che lascerà tutte e due stupefatti. La Montenegro, infatti, scoprirà che Sanchez ha comprato la banca dove teneva tutti i suoi risparmi.

Una scoperta che lascerà di sasso la moglie di Raimundo (Ramon Ibarra), la quale dovrà porre rimedio alla nascita di un nuovo problema. Maria, a questo punto, si precipiterà nello studio dopo aver sentito i due litigare furiosamente. Qui Roberto le comunicherà che il Mesia e la Montenegro hanno tentato di corromperlo con dei soldi affinché la mollasse su due piedi.

Maria si allontana dalla Montenegro e dal Mesia

La Castaneda meravigliata, dimostrerà di essere disgustata dall'atteggiamento della Montenegro e dell'ex marito, tanto da constatare che non sono cambiati, come credeva.

Dall'altro canto, il cubano mostrerà come prova l'assegno offerto dalla matrona e dal Mesia. La ragazza, a questo punto dirà che il suo amico ha fatto bene ad acquistare l'istituto bancario della consorte dell'Ulloa e sosterrà di aver sempre capito che il cubano era odiato per il suo colore nero della pelle. A tal proposito, Maria confesserà che Roberto è uno degli uomini più influenti di Cuba. Infine, la madre di Esperanza prenderà le distanze da Francisca (Maria Bouzas) ed il figlio di Olmo, che nel frattempo coveranno maggiore astio nei confronti dello straniero.