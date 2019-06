Non smette di stupire il pubblico la telenovela spagnola “Il Segreto”, ambientata a Puente Viejo. Le trame delle prossime puntate italiane continueranno ad essere ricche di colpi di scena. Gli spoiler rivelano che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e Fernando Mesia (Carlos Serrano) che si sono sempre odiati reciprocamente si alleeranno. La dark lady e il figlio del defunto Olmo, nel capitolo 2.014, offriranno un’ingente somma di denaro al cubano Roberto Sanchez (Juan Dos Santos). L’intento della moglie di Raimundo e del nemico di Gonzalo sarà quello di sbarazzarsi del forestiero per farlo separare da Maria Castaneda.

L’arrivo di Roberto alla casona, Fernando geloso di Maria

Le anticipazioni relative agli episodi, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, svelano che dopo l’ennesima partenza di Gonzalo entrerà in scena un nuovo personaggio. L’ex sacerdote, dopo aver fatto ritorno a Puente Viejo per verificare di presenza quali sono le condizioni di salute di Esperanza e Beltran a seguito dell’incidente stradale che hanno avuto, si darà nuovamente alla fuga per rispettare l’accordo sancito con Fernando.

Dopo aver detto addio al marito, Maria accoglierà alla casona il cubano Roberto Sanchez. Quest’ultimo oltre a scatenare la gelosia del Mesia, essendo già a conoscenza della crisi coniugale della Castaneda le dichiarerà il suo amore. Il forestiero dimostrerà di avere delle intenzioni serie con la figlioccia di Francisca, visto che la inviterà a rifarsi una nuova vita al suo fianco includendo anche i bambini. La nipote di Raimundo respingerà il suo amico, dicendogli che nel suo cuore c’è posto soltanto per suo marito.

Francisca e il Mesia si alleano, il Sanchez riceve una generosa offerta

Nonostante ciò, la Montenegro e Fernando saranno sempre più infastiditi dal nuovo arrivato, al tal punto da unire le loro forze per farlo allontanare da Maria. La dark lady e il Mesia perderanno la pazienza nel corso di una festa organizzata alla villa, quando Roberto e Maria verranno apprezzati da tutti i presenti dopo aver fatto un ballo. A quel punto Francisca e Fernando decideranno di corrompere lo straniero con del denaro per convincerlo ad abbandonare il quartiere iberico, ma senza mettere al corrente Maria.

La moglie di Raimundo inviterà Roberto a recarsi nel suo studio, e gli farà presente che lei e Fernando sono disposti a dargli 100.000 pesetas, ma in cambio dovrà fare ritorno a Cuba senza la sua figlioccia. Intanto Maria e Raimundo si troveranno al teatro con i bambini. Il Sanchez avrà una reazione inaspettata dopo aver ascoltato la generosa offerta della matrona, visto che le dirà di aver bisogno di riflettere prima di poterle dare una risposta.

Francisca crederà che Roberto pretendi di ricevere più soldi, soprattutto quando capirà che la Castaneda è all’oscuro di ciò che è accaduto tra lei e il cubano durante la sua assenza. Infine il forestiero, precisamente quando la dark lady le consegnerà l’assegno, le dirà di non aver mai sentito nominare la banca in cui dovrà prelevare il denaro.