Incredibili novità arrivano dalle puntate di Una vita, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Blanca, infatti, organizzerà un terribile piano nei confronti della madre Ursula per spingerla a raccontare dove ha nascosto suo figlio Moises.

Una Vita: Diego scopre che Moises è vivo

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano una svolta nel rapimento di Moises. Blanca, infatti, scoprirà da una confessione di Diego che suo figlio è vivo ed è stato rapito da Ursula.

Tutto comincerà quando Carmen aiuterà l'Alday a trovare il posto dove la Dicenta e Samuel (Juan Gareda) hanno nascosto il neonato. Per questo motivo Diego (Ruben De Eguia) si recherà in convento accompagnato perfino da suo fratello, il complice della darklady. Qui l'uomo troverà il richiamo degli angeli, che lui e la sua amata avevano costruito in attesa della nascita del figlio.

Anticipazioni Una Vita: Blanca spia le mosse di Ursula

Tale ritrovamento farà capire al figlio di Jaime, che la sua amata aveva ragione, tanto da aver partorito un bel maschietto vivo e vegeto.

La giovane Dicenta, una volta scoperto l'inganno, riterrà che la madre l'aveva fatta appositamente plagiare da Cristina Novoa (Elena Rayos) per accettare la morte della presunta bambina. Blanca (Elena Gonzalez), a questo punto, accetterà di tornare sotto lo stesso tetto di Ursula (Montsserat Alcoverro) per spiare le sue mosse e con l'intenzione di riabbracciare il prima possibile suo figlio. Ma la giovane commetterà un'imprudenza.

La Dicenta sequestra la madre

Le trame di Una Vita svelano che Blanca dirà ad Ursula di aver deciso di entrare in una clinica psichiatrica per elaborare il lutto della perdita della figlia.

Per questo motivo esprimerà il desiderio di visitare per l'ultima volta la sua tomba. L'amata di Diego, colpirà la Dicenta alla testa con una pietra, dopo averla obbligata ad entrare nella tomba famigliare degli Alday. La darklady riprenderà i sensi, scoprendo di essere stata legata e imbavagliata da Blanca, la quale le chiederà di rivelarle il nascondiglio di Moises. Ma la vedova di Jaime non si darà per vinta, tanto da consigliare alla figlia di curare la sua pazzia grazie con l'aiuto di una buona clinica.

Samuel e Diego, a questo punto, si preoccuperanno moltissimo dell'assenza delle due Dicenta, tanto da sporgere denuncia di scomparsa presso la polizia. Infine Reira (Pablo Menasanch) accetterà di dare il suo sostegno ai due fratelli per trovare madre e figlia scomparse così misteriosamente. I fratelli Alday troveranno le due donne? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.