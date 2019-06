La soap opera iberica Una vita continua a far emozionare i telespettatori e nuovi colpi di scena accadranno negli episodi in programmazione in Spagna la settimana prossima, episodi che in Italia verranno trasmessi il prossimo anno. Gli spoiler annunciano che Genoveva, dopo essere riuscita a far cadere nella miseria tutti i cittadini con il marito Alfredo, facendo loro investire del denaro nella banca americana, continuerà a portare scompiglio ad Acacias 38.

Rosina Rubio, non appena verrà a conoscenza che il suo amato Liberto Seler l’ha tradita con Genoveva, non avrà nessuna intenzione di perdonarlo, nemmeno quando verrà arrestato con l’accusa di adulterio. La madre di Leonor deciderà di porre fine al suo matrimonio con il nipote di Susana e nessuno riuscirà a farla desistere dal suo intento.

La scoperta di Casilda, Cinta e Rafael si baciano

Nell’episodio spagnolo numero 1.034, che il pubblico ha avuto modo di vedere venerdì 14 giugno 2019, mentre Carmen ha accettato la proposta di matrimonio di Ramon, Genoveva ha confessato al marito Alfredo il suo piano per far divorziare i coniugi Seler.

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 17 al 21 giugno svelano che l’atteggiamento di Emilio farà andare su tutte le furie Cinta. Successivamente quest’ultima riceverà una bellissima notizia da Rafael, ovvero la possibilità di andare in tour in tutta la Spagna.

Carmen e Ramon celebreranno una festa in cui si incontreranno con tutti i loro amici, Cinta e Rafael finiranno per darsi un bacio. Il Palacios e la sua amata alla fine del party apprenderanno che la banca americana è fallita in modo ufficiale: gli abitanti scopriranno così di essere caduti completamente in rovina.

Nel contempo Genoveva finirà per sedurre il marito di Rosina con l’aiuto di Ursula.

Casilda dopo essere venuta a conoscenza dell’infedeltà di Liberto, metterà al corrente la Rubio. Quest’ultima deciderà di separarsi dal consorte, non appena apprenderà che l’ha tradita. Cinta si sfogherà con Arantxa, dicendole di non sapere chi scegliere tra Rafael ed Emlio e di aver baciato entrambi. Nel contempo Cesareo farà delle indagini per scoprire cosa nasconde Camino, invece Antonito comunicherà ad Emilio di aver visto Cinta tra le braccia di Rafael. Liberto sarà completamente abbattuto per aver ceduto alle avance di Genoveva.

Liberto viene arrestato, Rosina chiede il divorzio

Susana rassicurerà Rosina, facendole presente che suo nipote potrebbe tornare da lei, mentre Rafael assicurerà a Cinta che Ursula Lopez li vuole nelle sue esibizioni. Ramon si alleerà con Felipe per poter smascherare Alfredo. Cinta accetterà di andare in tour in Spagna per migliorare l’estrema situazione economica dei Domingues. Casilda, Marcelina e Susana uniranno le loro forze per far riconciliare Liberto e Rosina facendoli incontrare in modo casuale.

Genoveva, dopo aver affrontato l’Alvarez Hermoso e minacciato il Seler per aver offeso sua moglie, si presenterà in commissariato. Felipe comunicherà ai Palacios che non possono più accusare Alfredo di truffa, perché gli archivi della banca americana sono stati distrutti da un incendio.

In seguito Bellita dovrà accettare la relazione tra Rafael e sua figlia, ma in cambio pretenderà che Arantxa li accompagni nel loro viaggio. Emilio sarà devastato quando verrà a sapere della partenza di Cinta.

Liberto, dopo essere stato denunciato per adulterio da Alfredo, finirà dietro le sbarre del carcere, con Rosina che rimarrà ferma nella sua posizione, visto che affermerà che il suo matrimonio è finito.