Grande successo per la nuovissima fiction turca arrivata in Italia, Bitter Sweet. La serie televisiva, dopo Cherry Season, sta ottenendo buoni ascolti appassionando milioni di telespettatori. Grazie alle anticipazioni, possiamo rivelare cosa succederà la prossima settimana. Una trama avvincente che in queste prime puntate ha già riservato numerosi colpi di scena. Vediamo nei dettagli cosa succederà.

Bulut perde i suoi genitori

Nell'ultima puntata i genitori di Bulut, a seguito di un incidente stradale, hanno perso la vita.

Pubblicità

Pubblicità

Con le indagini si scoprirà che tale disgrazia non è stata accidentale ma bensì organizzata da Hakan. Il giovane ragazzo resterà orfano e sarà avvolto da un mare di paure. Piano piano tutti cercheranno di mettere assieme i tasselli e la storyline si concentrerà proprio sul bambino. Quest'ultimo dovrà far fronte, oltre che ad una paralisi, ad un nuovo affidamento che verrà richiesto dall'assassino di sua madre e suo padre e dalla perfida Demet. Le anticipazioni della prossima settimana rivelano, inoltre, che Ferit tenterà in qualunque modo di ottenere l'affidamento di Bulut. Lo zio, intanto, chiederà a Nazli di non farlo uscire di casa e di non parlargli dell'adozione. Con il passare del tempo, però, Ferit spiegherà alla cuoca cosa realmente vogliono fare Demet e suo marito lasciandola senza parole.

Il nipote di Ferit affidato a Demet e Hakan

Demet, pur di incontrare il piccolo Bulut, s'inventerà qualsiasi scusa e lo vedrà proprio grazia a sua zia Deniz. Proprio mentre Ferit e Engin giocheranno con il piccolo, Ausuman troverà un documento molto importante per l'affido, lo fotograferà e lo consegnerà a Demet. Purtroppo Nazli verrà a conoscenza di quanto accaduto e perderà letteralmente la testa. Stando alle anticipazioni, la trama settimanale, che va dal 17 al 21 giugno, si concluderà con l'affidamento del piccolo a Ferit e Demet.

Pubblicità

Quest'ultimo cercherà di convincere Nazli a farla restare a casa sua, sopratutto dopo aver visto come accudisce il bambino. L'aspirante chef, a tal proposito, avrà una forte crisi e si prenderà del tempo per pensare. Gli spoiler rivelano che la sua decisione sarà molto inattesa e anche in questo casa avrà delle forte ripercussioni.

Le repliche in streaming

Coloro che non hanno potuto seguire le puntate precedenti di Bitter Sweet possono tranquillamente rivederle in streaming.

Mediaset, infatti, ha messo a disposizione dei propri utenti un'applicazione completamente gratuita che permette di rivedere gli episodi dove e quando ci pare. Basta accedere, attraverso Mediaset Play, alla sezione riservata a Bitter Sweet per rivedere tutte le puntate della fiction turca andate in onda finora.