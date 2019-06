Sono giorni felici questi per Emanuele D'Avanzo e Alessandra De Angelis, che in questo weekend hanno festeggiato il 26esimo compleanno di lei, i due mesi del loro secondogenito Enea ed il terzo anniversario di matrimonio.

La coppia si è fatta conoscere al grande pubblico quando è approdata a Temptation Island nell'edizione del 2015. All'epoca erano fidanzati da 3 anni e avevano deciso di partecipare al programma per capire se i loro 12 anni di differenza potessero rappresentare un problema per la relazione, visto che stavano pensando di sposarsi.

Pubblicità

Pubblicità

Evidentemente la differenza d'età non è stata affatto da ostacolo per la loro storia, infatti in questo fine settimana hanno celebrato tanti avvenimenti importanti, pubblicando su Instagram delle foto del loro matrimonio con tanto di dediche.

Alessandra ha scritto: "La forza dell'amore...Dopo tre anni dal nostro Sì, siamo in quattro...Ti amo...".

Emanuele non è stato da meno: "Ti sceglierei in altre 100 vite. Buon anniversario amore mio".

Per l'occasione, la coppia ha trascorso una serata romantica in compagnia dei due figli.

Entrambi hanno cominciato a parlare fin dal mattino di quest'importante appuntamento sui rispettivi profili social, e hanno continuato a tenere aggiornati i fan mostrando i preparativi e qualche scatto durante la cena.

In mattinata, Alessandra si è lasciata andare anche a qualche riflessione sui suoi 26 anni, dicendosi fortunata per aver già realizzato il sogno di avere una famiglia ed un lavoro che adora.

Prima e dopo Temptation Island

Se all'inizio del programma le cose sembravano andare per il meglio per la coppia, con il passare dei giorni e delle settimane cominciarono i problemi, soprattutto quando Emanuele strinse un feeling particolare con la tentatrice Fabiola.

Pubblicità

Questa situazione scombussolò il napoletano, il quale preferì uscire da solo dalla trasmissione. Si trattò però di una decisione alquanto sofferta, infatti neanche ventiquattr'ore dopo il concorrente chiese un altro falò di confronto, al termine del quale la coppia lasciò insieme, più unita che mai, il reality show.

Dopo la partecipazione a Temptation Island, i due innamorati presero parte a due puntate di Uomini e Donne, e in una di queste annunciarono il loro matrimonio, celebrato poi il 15 giugno 2016 nella chiesa di Capodimonte.

Tra gli invitati c'erano anche le altre coppie che insieme ad Alessandra ed Emanuele avevano partecipato alla seconda edizione del programma estivo di Canale 5.

Dopo poco più di un anno, il 25 settembre del 2017 è nata la loro prima figlia, Beatrice Emma, e il 15 aprile di quest'anno è venuto al mondo Enea, il secondogenito.