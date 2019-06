A pochi giorni dalla scelta avvenuta nello studio di Uomini e donne, tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sembra procedere tutto a gonfie vele, tanto che il giovane pugliese ha voluto bruciare le tappe presentando la neo fidanzata alla sua famiglia. Sui social la coppia si mostra più felice e innamorata che mai, postando diversi video che li ritraggono insieme alla famiglia di lui a Taranto. I due, quindi, stanno bruciando le tappe ed ora solo il tempo dirà se l'ex tronista ha fatto la scelta giusta, decidendo di uscire dal programma di Maria De Filippi con la giovane valtellinese che, si ricorda, è stata preferita all'altra corteggiatrice Klaudia.

Andrea e Natalia, presentazioni in famiglia dopo la scelta a Uomini e donne

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno deciso di bruciare le tappe dopo la scelta al trono classico di Uomini e donne avvenuta meno di una settimana fa. Sui social, entrambi hanno postato diversi video che li ritraggono felici e sorridenti a Taranto, durante le presentazioni in famiglia che l'ex tronista ha voluto subito fare. Come si ricorda, invece, la Paragoni aveva fatto conoscere Andrea alla nonna, già durante il percorso a Uomini e donne.

Uomini e donne, presentazioni in famiglia per Andrea e Natalia

La neo coppia sembra al settimo cielo, tanto che lo stesso ex tronista ha dichiarato di non aver mai provato sensazioni del genere. I fan del dating show di Maria De Filippi non sono stupiti della scelta, ricordando soprattutto come Zelletta sia rimasto folgorato dalla ragazza sin dai tempi del trono di Ivan Gonzales.

L'amore tra i due giovani procede a gonfie vele

Dopo aver 'rubato' la corteggiatrice al giovane spagnolo, tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è iniziato un percorso lungo tre mesi e che li ha visti più volte discutere animatamente.

Il giovane pugliese, infatti, nonostante la forte attrazione per Natalia, non si è precluso la possibilità di conoscere altre ragazze con le quali ha vissuto mesi molto intensi, suscitando più volte la gelosia e la rabbia della giovane. Zelletta è poi arrivato al momento della scelta con Natalia e Klaudia, optando di uscire dalla programma di Maria De Filippi con la giovane valtelllinese. Le lacrime di Klaudia, e le sue parole al momento della non scelta, hanno commosso non solo il pubblico in studio, ma anche i telespettatori a casa, che ne hanno apprezzato la maturità nonostante la giovane età.

Ora, a distanza di pochi giorni dalla scelta, la neo coppia appare sempre più felice e innamorata e le presentazioni in famiglia sono solo il primo passo per l'inizio di una storia d'amore al di fuori del contesto televisivo. In attesa di scoprire i nuovi tronisti della prossima stagione di Uomini e donne, non resta che seguire, attraverso i social, come proseguirà la storia tra Natalia e Andrea.