Sono in arrivo molti cambiamenti all'interno della longeva soap opera di Rai 3 Un posto al sole che riesce a colpire milioni di telespettatori italiani per le sue trame e per la presenza di nuovo personaggi. Una prima novità si ritrova nell'inserimento dell'attore Amato D'Auria nella sigla della soap. L'estate porta con sé tanti colpi di scena che lasciano di stucco il pubblico grazie all'approdo di nuovi innesti. Nel corso di questa settimana i fan avranno la possibilità di conoscere nel dettaglio il personaggio di Mia, interpretato da Ludovica Nasti.

Quest'ultima si è distinta per il suo talento nella serie tv L'amica geniale, nonostante la giovane età. L'attrice si metterà a confronto con il ruolo della sorella di Alessandra e il personaggio di Mia dimostrerà di avere un carattere complicato. Vittorio, dal canto suo, s'impegnerà per conquistare la simpatia della ragazza, ma non otterrà i risultati sperati nel corso dell'incontro.

Il personaggio interpretato dalla giovane attrice Ludovica Nasti

Mia dimostrerà di essere una peste pronta a combinare dei guai, ma non sarà l'unica novità all'interno di questa stagione di Un posto al sole.

Luca Capuano nel cast di Un posto al sole

Nelle scorse settimane le anticipazioni hanno parlato delle novità familiari nella vita di Marina. Hanno preso piede le ipotesi riguardo al personaggio misterioso pronto per entrare nella vita dell'imprenditrice. L'unica certezza si ritrova nel fatto che non dovrebbe trattarsi di un ritorno di Elena, mentre ci sarà l'arrivo di una new entry. Si tratta dell'avvocato Leone, interpretato dall'attore Luca Capuano che in questa stagione ha ottenuto grande riscontro dal pubblico grazie al ruolo di Sandro Recalcati all'interno de Il paradiso delle signore daily.

I fan della soap opera di Rai 1 sperano che la presenza di Capuano in Un posto al sole non possa avere delle conseguenze sulla sua partecipazione alla quarta stagione de Il paradiso delle signore.

Il ruolo dell'avvocato Leone affidato all'attore Luca Capuano, protagonista de Il paradiso delle signore daily

Questa notizia dei nuovi innesti ha reso felici i telespettatori e, nelle precedenti puntate di Un posto al sole, è stato anticipato il nome dell'avvocato Leone legato alla figura di Eugenio Nicotera.

Ci sarà la possibilità di rivedere all'interno della soap ambientata a Palazzo Palladini il marito di Viola. Non è escluso che la figura di Leone possa avere un collegamento con Beatrice. L'estate diventerà il periodo adatto per l'assenza di volti familiari che si concederanno una vacanza per dare la possibilità di porre l'attenzione su nuove trame pronte per sorprendere lo spettatore.