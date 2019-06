La casa dove si cresce è il luogo da dove si fugge ma è anche quello dove sempre si fa ritorno. Nel caso di Alex Lombardi, interpretato da Lino Guanciale, è una fonte economica che vorrebbe sfruttare quando il padre è in coma. Questo è l'incipit del film in onda stasera 4 giugno su Canale 5 alle 21,25, 'La casa di famiglia'. Si tratta di una commedia italiana del 2017, diretta dall'esordiente alla regia Augusto Fornari e tratta dall'omonimo spettacolo teatrale realizzato dal regista e dall'autrice Andrea Maia.

La pellicola è incentrata sulle imprese di quattro fratelli che vendono la casa del padre e dopo il suo risveglio dal coma devono recuperare l'immobile e tutto ciò che c'era al suo interno. 'Rimettere' tutto a posto non è facile e le peripezie dei quattro protagonisti danno luogo a situazioni paradossali e momenti divertenti perchè fanno di tutto affinchè ogni cosa ritorni ad essere come una volta. Rimediare è necessario per non sconvolgere la vita del padre, ma un po' anche se stessi che hanno sempre amato e odiato la 'casa di famiglia'. Il film in onda stasera, come sempre, può anche essere visto in streaming su Mediaset Play.

Il cast del film La casa di famiglia, stasera su Canale 5

Trama e cast del film La casa di famiglia, in onda stasera su Canale 5

Nella film trasmesso da Canale 5 stasera i protagonisti sono quattro fratelli: Alex, i gemelli Oreste e Giacinto e Fanny. Sono persone molto diverse caratterialmente e la cosa che hanno in comune è l'essere cresciuti in mezzo agli agi nella villa di famiglia. Quando Alex, il donnaiolo scansafatiche della famiglia, si trova in gravi difficoltà economiche, i fratelli decidono di vendere la casa paterna.

Ironia del destino, il giorno dopo la firma dal notaio, il padre, in coma da cinque anni, si risveglia. I medici consigliano ai figli di aiutare il padre a riprendersi circondandolo degli affetti, dei ricordi e delle cose a lui più care, come la casa di famiglia. Ai quattro protagonisti non rimane che far finta che la casa non sia mai stata venduta e recuperare la casa, i mobili, tutti i cimeli di famiglia e persino il cane del padre. Oltre a Lino Guanciale, nei panni di Alex, il cast comprende Stefano Fresi (Oreste), Libero De Rienzo (Giacinto), Matilde Gioli (Fanny), Luigi Diberti (Sergio), Toni Fornari (Zaffarano), Nicoletta Romanoff (la badante Masha) e Michele Venitucci (Matteo).

La casa di famiglia sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Play

La pellicola La casa di famiglia, in onda oggi 4 giugno su Canale 5 in prima serata, può essere vista anche in alta definizione sul canale 505. I telespettatori, in alternativa alla televisione, potranno godersi il film anche in streaming online sul sito Mediaset Play o con l'omonima app su pc, tablet o smartphone.