Quella di oggi sembra essere una giornata sfortunata per le coppie Vip: dopo Giulia Salemi e Francesco Monte, un altro amato personaggio ha annunciato la fine improvvisa della sua storia d'amore. Stiamo parlando di Ludovica Valli, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, che, poche ore fa, ha usato Instagram per confermare di non stare più insieme al personal trainer Federico Accorsi.

La Valli: 'Io e Federico non stiamo più insieme'

Proprio nel giorno in cui Giulia Salemi ha annunciato la dolorosa fine dell'amore con Francesco Monte, un'altra amata influencer ha deciso di fare chiarezza sulla sua vita privata.

Ludovica Valli, attraverso il suo seguitissimo account Instagram, ha confermato che è finita la relazione, durata circa un anno, con il personal trainer con il quale conviveva a Bologna.

L'ex tronista di Uomini e donne, dunque, ha confidato: "Io e Federico non stiamo più insieme. Lo dico solo ora perché credo sia il momento opportuno".

Prima che qualcuno iniziasse a farle domande scomode sui motivi che hanno portato a questo addio, la modenese ha aggiunto: "Siamo due persone maggiorenni e mature che hanno preso strade diverse.

Non ci facciamo la guerra, ma ci rispettiamo e siamo liberi di fare il nostro percorso da soli o con chi vorremo al nostro fianco un giorno".

L'ex protagonista di Temptation Island, dunque, non ha spiegato perché si è interrotta la storia d'amore da favola che stava vivendo da più di un anno a questa parte. Un segnale che ci fosse qualcosa di anomalo nella vita privata della bella Ludovica, però, lo si è captato qualche settimana fa quando, da un momento all'altro, la giovane ha annunciato che ha lasciato Bologna per andare a vivere a Milano da sola.

Gli amori famosi di Ludovica Valli

Da quando è approdata a Uomini e Donne qualche anno fa, sono state tante le volte che Ludovica Valli è finita al centro del Gossip per le sue storie d'amore.

Il primo fidanzato famoso che ha avuto la ragazza, è Fabio Ferrara (attuale membro della redazione del programma): i due, dopo la scelta davanti alle telecamere, hanno accettato di partecipare a Temptation Island per mettersi alla prova.

Nonostante siano usciti insieme dal reality di Canale 5, qualche mese dopo questa relazione è finita nel peggior modo possibile: entrambi i giovani, infatti, sono stati spesso ospiti di Maria De Filippi per lanciarsi accuse ed incolpare l'altro della rottura.

Dopo un amore vissuto lontano dai riflettori con un calciatore di Serie A, l'influencer è tornata a far parlare di sé per il breve e mediatico flirt con Mattia Briga: poco più di un anno fa, infatti, l'ex tronista ha frequentato il cantante di Amici per poche settimane, salvo poi capire che tra loro non poteva nascere nulla di importante.

L'ultimo compagno che ha avuto la Valli, è Federico Accorsi: il rapporto con il personal trainer è stato serio sin da subito, tanto che i due sono andati a vivere insieme a Bologna, condividendo anche la passione per la palestra.