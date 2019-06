Prosegue il successo di Un posto al sole, che rimane una delle soap più amate e apprezzate dai milioni di telespettatori italiani. Le trame delle puntate che partono da lunedì 10 per arrivare fino a venerdì 14 giugno svelano che le sorprese non mancheranno all'interno della famiglia Del Bue. L'annuncio fatto da Mariella sconvolgerà la vita del comandante, alle prese con la notizia sulla paternità del piccolo Lorenzo. L'uomo sarà chiamato a riflettere sul modo in cui affrontare questa novità.

Vittorio conoscerà la sorella di Alex e non riuscirà ad attirare la sua simpatia. Questa situazione finirà per portare a degli equivoci tra i due innamorati. Andrea e Arianna rimarranno sorpresi di fronte all'improvvisa visita dell'assistente sociale: ciò sarà fondamentale per far riflettere i due in merito alla questione dell'adozione, che sembra più difficile del previsto. Raffaele invece penserà erroneamente che le difficoltà per i suoi figli siano solo un brutto ricordo.

Un posto al sole anticipazioni: Michele affronta Scaglione

Il padre di Diego dovrà infatti aiutare Diego a superare un momento difficile, dopo che il ragazzo scoprirà un retroscena riguardo la sua ex fidanzata Beatrice.

Mimmo e Maurizio organizzano la rapina al Vulcano

Nel frattempo, Mimmo e Maurizio non daranno alcuna importanza al risultato della bocciatura e decideranno di sfogare la loro rabbia con una malefatta. I due ragazzi decideranno di organizzare un nuovo colpo al bar Vulcano. Nel frattempo, Guido andrà nel panico dopo aver scoperto di essere il padre di Lollo.

Il Del Bue dovrà fare i conti anche con Vittorio.

Gli alunni del professor Scaglione si prepareranno a compiere la rapina al Vulcano. La situazione sarà più complessa del previsto, in quanto Arianna è in possesso di una pistola che porta con sé durante l'orario di lavoro.

Diego ancora geloso di Beatrice Lucenti

Diego non riuscirà a dimenticare la fine della storia d'amore con Beatrice, dopo aver visto la Lucenti in compagnia di un altro uomo. Il giovane Giordano verrà a conoscenza del fatto che l'avvocatessa ha un nuovo compagno.

Il fratello di Patrizio s'impegnerà a frenare la gelosia di Diego.

Guido invece dovrà pensare al modo in cui comportarsi con Salvatore, dopo aver scoperto le bugie raccontate dall'uomo sulla paternità di Lorenzo. Le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che la rapina al bar Vulcano avrà delle conseguenze inaspettate.

Roberto si accorgerà che Alberto vuole rubargli l'idea dello chartering dando vita a una concorrenza sleale, ma l'imprenditore non avrà intenzione di restare fermo di fronte al comportamento del legale.

Infine Michele si dimostrerà deciso ad affrontare il professor Scaglione.