Maria De Filippi: nasce Giortì, programma condotto da Gemma e Giulia

L'estate di Maria De Filippi sarà tutt'altro che tranquilla. La conduttrice, infatti, che si sta al momento occupando della produzione di Temptation Island, sta anche preparando una nuova trasmissione che andrà in onda molto presto (anche se non si conosce ancora la data precisa). Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, le conduttrici saranno Gemma Galgani e Giulia De Lellis, mentre il programma tratterà l'argomento delle feste.

Sul sito di 'WittyTv' emerge già in maniera chiara quale sarà l'argomento del programma condotto da due delle dame più discusse dei Troni di Uomini e donne.

Il programma, infatti, analizzerà il dietro le quinte di alcune feste private, come matrimoni, compleanni, battesimi, senza prediligere riti religiosi o pagani.

"Dietro ogni festa c'è sempre una storia da raccontare" è il motto di Giortì, e Giulia De Lellis e Gemma Galgani dovranno raccontare la vera storia di festeggiamenti di ogni genere, dalle nascite alle comunioni passando anche per le unioni civili. Le due donne avevano già collaborato durante le scelte di Uomini e Donne trasmesse in prima serata: mentre la De Lellis si occupava di dare consigli sul look, la Galgani fungeva da consigliera.

La produzione di Giortì è della Fascino con la MediaMai di Davide Maggio e Mattia Buonocore, e la trasmissione andrà in onda su La 5 nel corso dei prossimi mesi, probabilmente verso la fine dell'estate.

Le due donne protagoniste dei Troni di Uomini e Donne, amate e odiate per motivi differenti, saranno alla conduzione del programma anche se non si conosce esattamente quale sarà il loro ruolo.

È possibile che, ad esempio, le due si occupino dell'organizzazione delle feste ma anche della conduzione del programma: forse i differenti ruoli saranno divisi tra Gemma e Giulia.

Ad ogni modo, un importante indizio lo fornisce la pagina di 'WittyTV', che chiede ai telespettatori di candidarsi raccontando che tipo di festa stanno organizzando e qual è la ricorrenza. Appare quindi chiaro che questo genere di programma sarà dedicato alle storie che si nascondono dietro un festeggiamento magari esagerato, ed il ruolo di Giortì potrà essere anche quello di aiutare a realizzare delle feste private in grande per delle occasioni particolari.

Al momento sul programma non ci sono altre informazioni, ma il progetto della Fascino è già stato accolto con molto entusiasmo dai fan delle due dame di Uomini e Donne. Sicuramente un'estate piena di cose da fare per Maria De Filippi, visto che prossimamente inizierà anche Temptation Island.