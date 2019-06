Nuovo appuntamento con le anticipazioni settimanali della soap Beautiful e che riguarderanno in particolare ciò che accadrà nella settimana che va da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno 2019, su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40 circa. Molte le novità che attendono i fan della soap americana anche nel corso della prossima settimana, dove le vicende saranno incentrate principalmente sul matrimonio tra Liam e Hope. I due finalmente riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, alla presenza di familiari e amici.

Anche Steffy, con la piccola Kelly, sarà presente alla cerimonia, ma sarà nel corso del ricevimento che Brooke e Taylor daranno vita ad una discussione che culminerà con il lancio di torta in faccia. Novità anche in merito al rapporto tra Bill e il figlioletto Will, con Katie che deciderà di prendere una drastica decisione.

Beautiful, trame al 14 giugno: lancio di torta in faccia tra Brooke e Taylor

Gli episodi in onda dal 10 al 14 giugno saranno in gran parte incentrati sulle nozze di Liam e Hope che, finalmente, riusciranno a diventare marito e moglie alla presenza di familiari e amici.

Beautiful, trame al 14 giugno: rissa tra Brooke e Taylor al ricevimento di nozze

A Los Angeles per l’occasione, faranno ritorno anche Bridget e Donna, pronte a supportare e a stare vicino alla piccola di casa Logan. La cerimonia nuziale si svolgerà senza intoppi e Liam e Hope si scambieranno le promesse e le fedi nuziali, sotto gli occhi di Steffy, la quale come sappiamo, ha accettato l’invito della sorellastra e si è presentata al matrimonio accompagnata dalla madre Taylor. Proprio quest’ultima, che non vede di buon occhio questo matrimonio e incolpa la sua acerrima ‘rivale’ Brooke di aver manipolato tutta la situazione, avrà una violenta discussione con la moglie di Ridge nel corso del ricevimento. Le due, in cucina, durante il loro diverbio, perderanno il controllo e cominceranno a lanciarsi la torta nuziale.

Beautiful, anticipazioni: Hope e Liam finalmente sposi

Le anticipazioni quindi svelano che le nozze di Liam e Hope termineranno con tanto di torta in faccia tra Brooke e Taylor che verranno fermate e divise proprio dalle rispettive figlie. Steffy e Hope non condividono il comportamento delle madri e lo faranno loro presente. Davanti al caminetto gli sposi riceveranno le congratulazioni di tutti i presenti, comprese quelle di Steffy che sembrerà sincera quando augurerà ogni bene alla coppia.

Nel frattempo una nuova story line appassionerà i fan di Beautiful nel corso dei prossimi episodi. Katie infatti, è amareggiata per il comportamento dell’ex marito Bill che, nell’ultimo periodo, si è disinteressato del figlioletto Will, a causa dei molteplici impegni lavorativi. Supportata anche da Thorne e dalla famiglia Forrester, la Logan mediterà di chiedere l’affidamento esclusivo del figlio.

Per scoprire ulteriori novità in merito alle varie vicende di casa Forrester, non resta che seguire gli appuntamenti della soap americana in onda dal 10 al 14 giugno 2019 su Canale 5.