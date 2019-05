Nel tardo pomeriggio di oggi, a Capua (Caserta), si è celebrato il matrimonio di due amati protagonisti del recente passato di Uomini e donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Ad assistere al giorno più bello della coppia, ci sono i familiari di entrambi, gli amici e tanti volti noti al pubblico. A catturare l'attenzione degli appassionati di Gossip, però, è stata soprattutto la presenza alle nozze di due chiacchierati ex fidanzati: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, infatti, in queste ore si ritrovano faccia a faccia a qualche mese dalla rottura.

Pubblicità

Pubblicità

Federico e Clarissa si sono sposati

Come hanno annunciato ieri in diretta su Canale 5, questo pomeriggio Federico Gregucci e Clarissa Marchese sono diventati marito e moglie. A poco più di due anni e mezzo dal giorno in cui si sono scelti negli studi di Uomini e Donne, i ragazzi hanno deciso di sposarsi nel Duomo di Capua, presso Caserta..

Terminata la puntata del programma alla quale hanno partecipato come ospiti, l'ex tronista e il compagno sono volati in Campania per ultimare i preparativi per le loro attesissime nozze.

Uomini e Donne, Clarissa e Federico oggi sposi: tra gli invitati anche Nilufar e Giordano.

Sul profilo Instagram dell'ex Miss Italia, ad esempio, sono state pubblicate tutte le tappe di avvicinamento al sì: dal trucco all'acconciatura, fino ad arrivare al momento in cui la giovane ha indossato l'abito bianco.

Ad assistere alla celebrazione, sono stati sia i familiari di entrambi i ragazzi, i loro amici e molti volti noti al pubblico: tra gli invitati, infatti, spiccano tanti ex protagonisti di U&D che fanno parte della stessa agenzia dei neo sposi.

Pubblicità

Federico e Clarissa si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi meno di 3 anni fa: la siciliana ebbe un vero e proprio colpo di fulmine per il corteggiatore, tanto che arrivò a sceglierlo nel giro di pochi mesi (a discapito del rifiutato Luca Onestini). I due hanno subito fatto sul serio: quando il romano ha trovato lavoro a Miami come allenatore di una squadra di calcio per bambini, lui e la Marchese si sono trasferiti in America, dove vivono tutt'ora felicemente. Risale a poco più di un anno fa la proposta che Gregucci ha fatto alla sua dolce metà.

Oggi, 30 maggio 2019, Federico e Clarissa sono ufficialmente marito e moglie.

Gli ex Nilufar e Giordano alle nozze dei 'Marchesucci'

Complice l'agenzia di spettacolo che segue Federico e Clarissa da tempo, sono tanti i personaggi famosi che oggi hanno partecipato alle loro nozze: Andrea Melchiorre, Giulia Latini, Vittoria Deganello, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi.

A questi ex volti di Uomini e Donne, bisogna aggiungerne altri due che si sono ritrovati faccia a faccia per la prima volta a qualche mese dalla loro rottura: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.

Gli ex fidanzati, infatti, sono stati invitati al matrimonio dei "Marchesucci" (così i neo sposi sono chiamati dai loro fan sui social network) ma, a differenza di tanti altri, non si sono presentati in coppia.

Pubblicità

Ricordiamo che la napoletana e il romano si sono detti addio un po' di tempo fa dopo un lungo tira e molla: nonostante siano usciti insieme da Temptation Island VIP, i due ragazzi non sono riusciti a superare le divergenze caratteriali che c'erano tra loro ed hanno preferito mettere fine alla storia d'amore che ha fatto sognare migliaia di giovani.