Dopo l'annuncio ufficiale di Filippo Bisciglia sull'inizio dei lavori in Sardegna per la nuova edizione di Temptation Island, in rete stanno cominciando a circolare le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i protagonisti. Stando a quello che riporta Bitchyf in queste ore, una delle coppie del reality sarebbe quella formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Dei due si sa soltanto che vivono in provincia di Cuneo ed hanno vent'anni di differenza.

Prima indiscrezione sul cast di Temptation

Lunedì 3 giugno, Filippo Bisciglia e gli autori di Temptation Island sono volati in Sardegna per iniziare a lavorare alla nuova edizione. Stando a quello che racconta Bitchyf, pare che le coppie scelte siano già approdate nel resort e che a breve conosceranno i ragazzi/e single con i quali trascorreranno le prossime 3 settimane nei villaggi.

Un Gossip che sta impazzando nelle ultime ore sul reality Mediaset riguarda due presunti componenti del cast: pare che a mettere alla prova il loro amore, potrebbero esserci Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. I piccioncini sarebbero alla loro prima apparizione televisiva e la particolarità che li contraddistingue è la grande differenza d'età che c'è: si vocifera, infatti, che uno dei due abbia 20 anni in più rispetto all'altro.

Guardando le foto che i siti di gossip stanno riportando di questa coppia che vive a Saluzzo, in provincia di Cuneo, sembrerebbe essere lei quella con più esperienza.

Dubbi sulla messa in onda della prima puntata

Per il momento, non c'è ancora nessuna certezza sul cast che la redazione di Temptation Island ha messo su per provare a bissare il successo degli anni scorsi: non si sa, ad esempio, se gli autori hanno deciso di aggiungere una o più coppie "Vip" a quelle formate da persone sconosciute.

Nel 2018, infatti, furono Riccardo Guarnieri ed Ida Platano di Uomini e Donne Over a mettere alla prova il loro amore assieme ad altre 5 coppie totalmente estranee al mondo dello spettacolo.

La prossima edizione "Nip" del reality di Canale 5, comunque, sarà trasmessa quest'estate, ma non si sa ancora né il giorno della settimana scelto per la messa in onda né il periodo preciso: inizialmente si diceva che il format sarebbe tornato in Tv da metà giugno, mentre di recente pare ci sia stato uno slittamento al mese di luglio.

Una delle poche certezze che abbiamo sulla trasmissione prodotta da Maria De Filippi, è che ieri sono ufficialmente iniziati i lavori di avvicinamento alle nuove puntate: Filippo Bisciglia è volato in Sardegna con tutto il gruppo di lavoro per cominciare a preparare il set che accoglierà i fidanzati, le fidanzate e i tanti ragazzi single che proveranno a tentarli nei villaggi.