Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto. Nelle prossime puntate, Isaac non riuscirà a reprimere più i sentimenti che prova per Elsa, tanto da confessarlo ad Antolina.

Il Segreto: Antolina contro Alvaro

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le nuove puntate in onda nelle prossime settimane, svelano che le bugie di Antolina saranno le protagoniste delle vicende ambientate a Puente Viejo. La Ramos mediterà una vendetta nei confronti di Alvaro, reo di nutrire dei sentimenti per la sua rivale Elsa.

Inoltre la donna comincerà a litigare tutti i giorni con il falegname, tanto da venire colta da una crisi isterica. La donna scoprirà che Fernandez ha deciso di rimanere a Puente Viejo in qualità di medico di famiglia. Di conseguenza, la moglie di Isaac temerà che la Laguna rimandi la partenza per la sua città natale.

Anticipazioni Il Segreto: la richiesta della Ramos a Carmelo

A questo punto, la furba biondina si recherà da Carmelo in comune, dove pretenderà che Leal licenzi Alvaro (Alessandro Bruni) in quanto incapace di salvare vite umane.

Il Segreto, anticipazioni: Isaac confessa ad Antolina di volerla lasciare per Elsa

Secondo lei non era stato in grado di salvare la vita al bambino che portava in grembo, sebbene l'aborto fosse stato provocato da lei stessa. Ovviamente, il marito di Adela non ascolterà la richiesta di Antolina (Maria Lima), tanto da assumere il medico a tempo pieno.

Isaac ancora innamorato di Elsa

Le trame de Il Segreto, relative alle puntate in onda nelle prossime settimane sulle reti Mediaset, svelano che Alvaro affiderà i lavori di ristrutturazione del dispensario ad Isaac, eseguendo alla lettera le direttive di Leal.

All'inizio, il Guerrero rifiuterà il lavoro per poi accettarlo, scatenando la furia della consorte Antolina. Per questo i litigi tra il falegname e la Ramos saranno sempre più frequenti. Alla fine Isaac (Ibrahim Al Shami) esasperato dirà alla moglie di non vedere l'ora di lasciarla e sostituirla con Elsa (Alejandra Meco).

Dall'altro canto, la rivale della Laguna parlerà male di Alvaro, tanto da invitare i pazienti a non fidarsi di lui. Tutto questo aumenterà i sospetti di Isaac su Alvaro, visto che era stato coinvolto in una furiosa rissa a causa di un debito contratto con alcuni strozzini in Portogallo. A tal proposito, il carpentiere troverà qualcosa di compromettente all'interno dell'ambulatorio medico.

Di cosa si tratta? Non resta che attendere le nuove anticipazioni sulla soap opera più famosa di Canale 5.