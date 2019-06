Ennesimo colpo di scena in arrivo, nei prossimi episodi spagnoli della soap “Una Vita”. Nei capitoli che andranno in onda sull’emittente La 1 TVE l’ultima settimana di giugno 2019, mentre Liberto Seler pagherà a caro prezzo il tradimento fatto alla moglie Rosina Rubio, per essersi concesso a Genoveva, la malvagia Ursula Dicenta tornerà all’attacco. Quest’ultima precisamente nell’episodio numero 1.040, avrà una strana conversazione con la domestica appena assunta al servizio dell’avvocato Felipe Alvarez Hermoso.

Si tratta della new entry Marcia, che dopo aver accettato di farsi dare delle lezioni di spagnolo dal suo padrone, dimostrerà di essere stata ingaggiata dall’ex istruttrice per spiare il vedovo di Celia.

Liberto viene arrestato, Marcia è una spia di Ursula

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse in Spagna da lunedì 24 a venerdì 28 giugno 2019 annunciano che Rosina avrà un dubbio, dopo aver deciso di divorziare dal marito Liberto. La madre di Leonor sospetterà che Genoveva potrebbe aver teso un tranello a lei a al Seler per farli lasciare.

Intanto Susana per l’ennesima volta cercherà di convincere la Rubio a perdonare suo nipote senza riuscirci. Proprio quando Liberto sarà sul punto di incontrare la moglie per darle delle spiegazioni riguardo al suo tradimento, verrà condotto nuovamente in carcere dalla polizia. Nel frattempo Ramon sembrerà trovare un modo per smascherare Alfredo, per aver truffato tutti gli abitanti del paese. In seguito Felipe inizierà ad insegnare lo spagnolo alla sua nuova cameriera Marcia come le aveva promesso.

Purtroppo quest’ultima si rivelerà essere una spia di Ursula. Il Palacios Senior farà delle indagini su una nuova attività, con l’intento di uscire dalla rovina economica.

Emilio geloso di Cinta, Rosina non perdona il tradimento del marito

Nel contempo Emilio non riuscirà a trattenere la sua gelosia, quando vedrà Cinta e Rafael pronti a partire per il tour in tutta la Spagna. Felipe avrà uno scontro con Alfredo, dopo essere andato a trovare il suo amico Liberto.

Camino tranquillizzerà Emilio, mentre l’intero quartiere sarà sotto shock per aver appreso che il Seler è accusato di aver violentato Genoveva. Il Bryce si rifiuterà di ritirare la denuncia contro il marito di Rosina su richiesta dell’Alvarez Hermoso. Quest’ultimo comunicherà alla madre di Leonor che Liberto rischia di rimanere in prigione per colpa di un testimone. Emilio non avrà intenzione di lottare per far tornare tra le sue braccia Cinta. Bellita informerà i vicini del tour di sua figlia, invece Alfredo dirà a Ramon di sapere che è stato lui a far trapelare la notizia della sua truffa sulla stampa.

Liberto verrà rilasciato quando sua moglie Rosina gli mostrerà il suo sostegno. Genoveva ammetterà le sue colpe a Felipe per aver fatto entrare in crisi i coniugi Seler. Rosina diventerà isterica non appena vedrà la moglie di Alfredo, al tal punto da chiedere al marito di lasciare la sua casa. Per finire, Cesareo, dopo aver continuato a fare delle ricerche per scoprire chi è Valdeza, verrà a conoscenza tramite un giornale che si tratta di un luogo.