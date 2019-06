Dopo aver vinto la terza edizione del GF Vip Walter Nudo ha fatto tribolare i suoi fan alcuni mesi fa per una doppia ischemia. Rientrato in fretta dagli Stati Uniti l’italo canadese è stato sottoposto ad un intervento in anestesia locale al centro cardiologico Monzino. Dopo la grande paura l’ex naufrago è tornato protagonista sul piccolo schermo. Dopo l’ospitata a Verissimo ieri sera, mercoledì 19 giugno, il quarantottenne ha affrontato le ‘sfere magiche’ di Live Non è la D’Urso.

Nella circostanza l’attore ha ritrovato il suo ex agente Lele Mora che anche ieri ha ribadito di aver pilotato la vittoria di Nudo nella prima edizione de L’Isola dei Famosi.

Tra i due, dopo le tensioni del passato, c’è stato un chiarimento nel corso del talk show condotto da Barbara D’Urso. Ad accendere la discussione in studio è stato l’intervento di Francesca Cipriani. Quest’ultima ha accusato il quarantanovenne di essere un maleducato per non aver risposto ad alcuni suoi messaggi e che sarebbe fidanzato con un uomo. Dall’altra parte l’ex gieffino ha sorriso ed ha riferito che si tratta di un amico.

"Ho capito che sei più falso del mio seno e di Mark Caltagirone messi insieme"



Francesca Cipriani a Live #noneladurso@carmelitadurso pic.twitter.com/uAbv0Xx39o — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 19 giugno 2019

Francesca Cipriani contro Walter Nudo

Tra le cinque sfere che si sono confrontate ieri sera con Walter Nudo c’era anche la bombastica Francesca Cipriani. Quest’ultima non aveva nascosto il suo interesse per l’italo canadese e durante l’esperienza di quest’ultimo al GF Vip si era presentata nella casa più spiata dagli italiani per dichiararsi.

Da parte sua il quarantanovenne, pur ringraziando la show girl abruzzese, ha fatto intuire di non essere attratto dall’ex naufraga. La Cipriani ha subito puntato l’indice contro Nudo affermando di aver compreso che è più falso del suo seno e di Mark Caltagirone. “Ha dimostrato di essere un gran maleducato perché non ha risposto ai messaggi che gli ho inviato”.

Walter Nudo ha provato a chiarire affermando che era stato travolto dai messaggi al termine dell’esperienza nel reality show di Canale 5.

A questo punto la trentaquattrenne ha inviato l’attore a dire con quale persona avesse trascorso Capodanno e San Valentino e se fosse ancora casto. “So che sei legato ad una persona e che questa persona ce l’ha con me, puoi dirgli di stare tranquillo”.

L'ex gieffino replica alla show girl: 'È un caro amico'

La sottolineatura al maschile non è passata inosservata con Francesca De André che ha chiesto alla bombastica se avessero inteso bene e se Nudo fosse legato ad un uomo.

“Nel 2020 poco importa se si tratta di un uomo o di una donna. L’amore non ha sesso ed a Walter auguro tanta felicità”. Francesca Cipriani ha spiegato di aver seguito con attenzione l’italo canadese dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e di aver scoperto che frequenta un ragazzo. “Non è uno scandalo. Il suo compagno lo conosco e una volta mi ha guardato malissimo. Abbiamo amici in comune in America e loro mi hanno confermato la cosa. Sono pronto a fargli da madrina se si sposano”.

Walter Nudo ha smentito ed ha spiegato che la persona alla quale fa riferimento la Cipriani si chiama Walter ed è un suo caro amico. In soccorso dell'ex naufrago anche Lele Mora che ha riferito che quando viveva a casa sua visse un analogo momento di blocco intimo: "Poi conobbe una ragazza e si sbloccò".