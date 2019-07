Nei giorni scorsi ha suscitato grande scalpore la notizia dell'arresto di Alessio Bruno, ex protagonista di Temptation Island, il quale è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per spaccio di droga. Il ragazzo dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti nei pressi di Tiburtina è stato fermato dalle Forze dell'Ordine che hanno perquisito la sua abitazione, dove hanno trovato droga e soldi, frutto probabilmente della sua attività.

La fidanzata di Alessio, Eleonora D'Alessandro, in questi giorni è rimasta in silenzio ma proprio ieri ha deciso di fare un po' di chiarezza su questa triste vicenda, pubblicando un lungo post-sfogo sul suo profilo Instagram.

La verità della fidanzata di Alessio Bruno dopo l'arresto: 'Ha sbagliato e deve pagare ma io lo amo'

Eleonora ha ammesso di aver pubblicato questo lungo post per dare voce anche ad Alessio che in questo momento, ovviamente, non può utilizzare i social.

La compagna dell'ex protagonista di Temptation Island ha ammesso che non vuole difendere il suo fidanzato, anche perché lui stesso sa benissimo di aver sbagliato e che deve pagare per questo. 'Ha deluso me e la sua famiglia', ha aggiunto la ragazza.

Detto questo, però, Eleonora ha ribadito che tale errore non ha fatto svanire il suo sentimento nei confronti di Alessio. 'L'amore non svanisce, io lo amo follemente', ha scritto la ragazza sui suoi profili social, ribadendo di amare la persona al di là di quello che le ha tenuto nascosto nel corso di queste settimane.

Insomma il sentimento della compagna di Alessio non è mutato nonostante il grave errore e lei stessa ha ammesso che intende stargli accanto qualunque cosa succederà, perché in questi dieci mesi di fidanzamento, l'ex protagonista di Temptation Island le ha stravolto la vita. Non è mancato un ringraziamento a tutte le persone che in questi giorni le sono state vicine con un messaggio d'affetto e di conforto sui social.

Le parole dell'ex fidanzata Valeria Bigella dopo l'arresto di Alessio per droga

Eleonora ha poi concluso il suo post dicendo che da questo momento in poi non intende più proferire parola sulla vicenda, anche su consiglio dell'avvocato che sta seguendo Alessio e che tutti i risvolti si avranno soltanto nelle opportune sedi. Intanto nelle scorse ore anche l'ex fidanzata di Alessio, Valeria Bigella, con la quale si mise in gioco a Temptation Island si è espressa sull'accaduto.

Valeria non ha potuto non sottolineare che tale situazione le avesse procurato dispiacere e che al di là di quello che è stato e che è successo tra lei e Alessio, non fa certamente piacere leggere e scoprire che una persona che ha fatto parte della tua vita si trovi in una condizione del genere.