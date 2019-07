Ieri sera 22 luglio, nel corso della quinta puntata di Temptation Island è andato in onda un nuovo falò di confronto che ha visto protagonisti Massimo e Ilaria. I due fidanzati, che in queste settimane hanno messo alla prova il loro sentimento nel villaggio delle tentazioni di Canale 5, se ne sono dette di tutti i colori nel momento dell'incontro finale, complice anche il comportamento piuttosto libertino che i due hanno avuto in queste settimane con i vari tentatori del reality show.

L'atteso confronto tra Massimo e Ilaria: lei pensa al tentatore Javier

Nel dettaglio, quando Massimo e Ilaria si sono incontrati al falò finale, hanno avuto modo di rivedere i filmati che li riguardavano e quindi tutto quello che avevano combinato all'interno del villaggio.

Ilaria non ha nascosto il fatto di essere amareggiata e al tempo stesso delusa dal modo in cui Massimo si è approcciato con la tentatrice che ha corteggiato, rimproverandolo soprattutto per il fatto di aver allungato fin troppo le mani sulla ragazza, come testimoniavano i video che le erano stati mostrati in queste settimane da Filippo.

Al tempo stesso, però, anche Massimo ha redarguito la sua fidanzata, facendole presente che in questi giorni non è stata proprio una 'santa'.

La ragazza, infatti, non si è privata della conoscenza di Javier, il single tentatore spagnolo che sembra aver fatto breccia nel suo cuore, al punto da mandarla più volte in tilt circa il suo sentimento nei confronti di Massimo.

E proprio a proposito di Javier, Ilaria non ha nascosto durante il falò finale a Temptation Island, che ha intenzione di cercare il ragazzo fuori dal contesto televisivo.

Ilaria, quindi, non si è fatta problemi nel far intendere che rivedrebbe Javier una volta che si saranno spenti i riflettori di Temptation, perché le ha fatto provare delle belle emozioni che l'hanno fatta stare bene.

La decisione finale di Ilaria e Massimo rimandata all'ultima puntata di Temptation Island

Una confessione che ovviamente non è passata inosservata e che in un certo modo ha colto di sorpresa Massimo: cosa succederà a questo punto tra i due fidanzati?

Il falò di confronto è stato interrotto proprio sul più bello e rimandato alla prossima puntata di Temptation, in onda lunedì 29 luglio, che sarà anche l'ultima di questa scoppiettante edizione dagli ascolti record.

Le premesse tra Massimo e Ilaria non sembrano essere molto incoraggianti: i fan social che seguono la trasmissione di Canale 5 temono che i due possano dirsi definitivamente addio, proprio come è successo già ad altre coppie di questa edizione e che Ilaria alla fine possa decidere di rivedere Javier.