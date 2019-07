Il vestito da sposa di Meghan Markle indossato per il ricevimento è stato copiato dalla sua migliore amica Jessica Mulroney. Un vero sgarbo da parte della donna canadese che, a distanza di poco più di un anno, ha compiuto questo gesto ritenuto sconsiderato da molti followers.

Il vestito da sposa di Meghan copiato da Jessica: forse la fine di un'amicizia

Non si fa. Sono cose che non si fanno tra migliori amiche.

Copiare il vestito da sposa è una vera e propria onta difficile da perdonare. In questa bislacca situazione si è trovata la duchessa di Sussex, Meghan Markle, ad appena due mesi dalla nascita del suo royal baby. E a poco più di un anno dal suo royal wedding.

La sua migliore amica, la canadese Jessica Mulroney, wedding planner e consulente di stile, ha fatto indossare ad una sposa da lei seguita un vestito da sposa identico a quello di Meghan.

In più ha pubblicato una foto della sposa corredata da un commento che non lascia adito a dubbi: "Stile raffinato. Coppia raffinata. Scollo alto per la vittoria".

A valle.di questa immagine, una pletora di commenti che sottolineano la netta somiglianza con il vestito della duchessa. Jessica Mulroney si è subito affrettata a dire che il vestito è stato acquistato dal celebre bridal shop Kleinfeld. Ma la "copiatura" con il vestito Stella McCartney da 60.000 dollari di Meghan è più che evidente.

Meghan e Jessica, forse un'amicizia in crisi

E pensare che Jessica Mulroney era stata scelta da Meghan Markle come damigella d'onore proprio al royal wedding dello scorso anno. Una fiducia mal risposta, secondo alcuni commenti. Proprio perché è stata proprio Jessica a macchiarsi di questo peccato di stile.

La Mulroney, infatti, oltre ad essere una wedding planner, pare sia stata anche l'artefice dell'incontro tra Meghan ed il principe Harry.

Un incontro fortunato capace di cambiare la sorte della vita di Meghan. Così, l'attrice americana ha pensato di ricambiare il gesto di amicizia eleggendo Jessica Mulroney "damigella d'onore" al royal wedding celebrato il 19 maggio 2018.

Ma già allora, i più attenti fan dell'attrice e i royal watchers avevano notato qualcosa di dubbio, un passo falso di Jessica, uno sgarbo a Meghan. Jessica Mulroney, infatti, si presentò sulle scale della Saint George Chapel con un vestito di colore blu elettrico estremamente fasciante proprio sul lato B.

Quasi a voler replicare un "effetto Pippa #2", con l'intento di rubare gli sguardi alla sposa e attrarli su di sé.

Se nel royal wedding del 2011 tra Will e Kate, l'effetto Pippa fu del tutto non cercato, questa volta la malizia della Mulroney è stata sotto gli occhi di tutti. Un gesto sgarbato e poco rispettoso, venne definito allora il comportamento della donna canadese, e il Gossip scelse di non dare risalto ad una così palese ostentazione.

Lasciando giustamente alla sposa Meghan i flash dei fotografi.