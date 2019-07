Uno degli ex protagonisti di Temptation Island è finito in manette a Roma per spaccio di droga. Stiamo parlando di Alessio Bruno, protagonista con la sua ormai ex fidanzata Valeria Bigella in una delle precedenti edizioni del reality show Mediaset condotto da Filippo Bisciglia. Una notizia che ha lasciato di stucco i tantissimi fan che seguono Alessio sui social, dove in seguito alla partecipazione al programma televisivo ha acquistato una certa popolarità che gli ha permesso di intraprendere l'attività di influencer. Ma evidentemente quel tipo di guadagni non gli bastavano e, come lui stesso ha spiegato, ha cominciato a spacciare per guadagnare di più.

La confessione di Alessio Bruno, arrestato per spaccio di droga a Roma

Gli agenti della Polizia hanno arrestato Alessio giovedì sera, dopo averlo colto in flagrante mentre spacciava droga nei pressi di Roma Tiburtina. Il ragazzo è stato trovato in possesso di cocaina e così gli investigatori si sono recati subito a casa sua per vedere se avessero trovato altra roba e così è stato.

All'interno dell'abitazione di Alessio Bruno sono state trovate altre dosi di cocaina pronte per essere vendute e un borsello con all'interno cinque mila euro in contanti.

L'ex protagonista di Temptation Island è stato così processato per direttissima e condannato a pagare una multa di quattordici mila euro e a scontare una pena di due anni e mezzo di reclusione.

Davanti al giudice, Alessio ha ammesso di aver svolto l'attività di spacciatore per un mese e ha proseguito dicendo che lo ha fatto per arrotondare, dato che la sua fidanzata Eleonora guadagna più di lui. Una scelta che tuttavia gli è costata molto cara.

Il passato di Alessio Bruno a Temptation Island con Valeria Bigella

Come vi dicevamo, in molti si ricorderanno di Alessio per la sua partecipazione all'edizione di due anni fa di Temptation Island, dove si mise in gioco con la sua fidanzata Valeria Bigella. Un'esperienza che non fu affatto facile per i due ragazzi, i quali non riuscirono a rafforzare il loro sentimento con la prova delle tentazioni e alla fine scelsero di dirsi addio definitivamente.

Nei mesi a seguire la fine del reality show i due si sono scambiati anche delle pesanti frecciatine sui social, il che testimonia il fatto che i rapporti tra di loro non siano proprio dei migliori. Dopo la notizia dell'arresto di Alessio per spaccio di droga, la sua ex fidanzata Valeria non ha ancora proferito parola sull'accaduto, nonostante i fan più curiosi le chiedano un parere. Vedremo se nel corso delle prossime ore la ragazza dirà la sua su questa spiacevolissima vicenda che ha avuto Alessio come protagonista.