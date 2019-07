La notizia dell'arresto di Alessio Bruno, ex concorrente di Temptation Island, data dai giornali qualche giorno fa non è passata affatto inosservata. L'ex protagonista del docu-reality show condotto da Filippo Bisciglia venne trovato in possesso di sostanze stupefacenti e arrestato dalle Forze dell'Ordine. Successivamente è stato condannato per direttissima e attualmente dovrà scontare una pena di due anni e mezzo di reclusione.

A pochi giorni dall'arresto, ulteriori notizie sulle condizioni di Alessio sono state fornite da Francesco Chiofalo, che partecipò con lui a Temptation Island qualche anno fa.

Le novità su Alessio Bruno dopo l'arresto per droga: parla Francesco Chiofalo

Intervistato dal settimanale Di Più Tv, Chiofalo ha rivelato che attualmente Alessio Bruno non starebbe passando un momento facile in carcere. Il suo compagno d'avventura nel reality show di Canale 5 ha rivelato che Alessio piange e si dispera per quello che ha fatto.

Francesco ha inoltre fatto sapere di essersi messo in contatto anche con la famiglia del ragazzo e di aver detto loro che possono contare su di lui per qualsiasi cosa.

Del resto anche Alessio, nel momento in cui Chiofalo annunciò sui social la notizia del tumore al cervello che lo aveva colpito, si schierò subito dalla parte del ragazzo, mostrandogli solidarietà e piena ammirazione per la sua forza e il suo coraggio.

'Ora deve fare i conti con se stesso e con i suoi errori', ha chiosato Chiofalo nell'intervista che ha concesso in queste ore al settimanale. Anche la fidanzata di Alessio, nei giorni scorsi ha postato un lungo messaggio sulla pagina Instagram, dove diceva che il suo fidanzato si era pentito del grave errore che aveva compiuto, aggiungendo che adesso doveva pagare il suo debito con la giustizia.

Anche l'ex fidanzata di Alessio torna a parlare della loro relazione

Nonostante questo, però, la fidanzata di Alessio ha ribadito il suo amore incondizionato nei confronti del ragazzo, rivelando che questo grave errore non ha alterato il suo sentimento.

'Io lo amo da morire', ha scritto la ragazza nel post Instagram dove ha poi aggiunto che non avrebbe più parlato dell'accaduto e che tutti gli ulteriori risvolti ci sarebbero stati solo nelle sedi opportune di un Tribunale.

Anche Valeria Bigella, ex fidanzata di Alessio ai tempi di Temptation Island, ha raccontato al settimanale Di Più Tv le varie tappe del loro fidanzamento, ricordando che era stato proprio Bruno a lasciarla qualche mese dopo la partecipazione al reality show Mediaset dove decisero di andare via dal villaggio delle tentazioni nonostante il comportamento libertino di lui.