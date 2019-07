La notizia dell'arresto di Alessio Bruno per spaccio di stupefacenti sta facendo ancora molto discutere. Il giovane tutt'ora si trova in carcere e dovrà scontare due anni di carcere. Inoltre, dovrà pagare una multa da circa 14,000 euro. Nelle scorse ore è tornato a parlare della vicenda giudiziaria dell'imprenditore romano, un volto molto conosciuto del piccolo schermo: Francesco Chiofalo.

Alessio Bruno e Lenticchio hanno condiviso la stessa edizione di Temptation Island nel 2017, con le rispettive fidanzate di allora: Valeria Bigella e Selvaggia Roma.

Tramite un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, Chiofalo ha confessato di aver contattato la famiglia di Alessio e di averle fatto sentire la sua vicinanza.

In merito alla situazione dell'imprenditore romano, Lenticchio si è detto stupito per la motivazione fornita da Bruno al giudice: "Sinceramente, non mi ha mai detto di sentirsi in un certo senso inferiore all'attuale fidanzata. L'unica cosa che posso dire, che Alessio al fianco di Eleonora D'Alessandro mi sembrava aver ritrovato la serenità".

Per chi non avesse seguito la vicenda, ricordiamo che il giovane romano per giustificare i proventi dall'attività illecita aveva confessato di voler guadagnare le stesse cifre della sua compagna.

Infine, stando al racconto del personal trainer, Alessio Bruno si starebbe disperando dietro le sbarre e sarebbe pentito di aver commesso un reato simile. Tuttavia Francesco Chiofalo è convinto che oggi il suo amico durante la pena da scontare, dovrà fare i conti con i suoi errori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Valeria Bigella rompe il silenzio sull'ex fidanzato

Nei giorni scorsi ha espresso la sua opinione sul caso legato ad Alessio Bruno, anche Valeria Bigella. La giovane sarda è stata legata all'imprenditore per ben 5 anni. Seppur Alessio aveva mostrato un certo feeling con la tentatrice Carmen, Valeria aveva scelto di perdonare il suo fidanzato. La coppia dopo essere uscita insieme da Temptation Island qualche mese dopo però scoppiò, per via delle numerose incomprensioni. Alle accuse di alcuni haters nei confronti della Bigella, la giovane ha rotto il silenzio.

Valeria si è detta molta dispiaciuta per quanto stia capitando al suo ex fidanzato: "Non è certo uno scherzo essere arrestato."

Le parole di Eleonora D'Alessandro

In ultimo ma non per importanza, sono arrivate anche le dichiarazioni dell'attuale fidanzata di Alessio Bruno. La 23enne ex Miss Universo attraverso il suo profilo Instagram, ha confidato di rimanere al fianco del suo fidanzato. Nonostante le belle parole nei confronti dell'imprenditore, Eleonora D'Alessandro in uno sfogo ha ammesso che lei e la sua famiglia sono rimasti delusi per la vicenda di cronaca giudiziaria.