Potrebbe essere molto ricca la prossima stagione televisiva di Canale 5. E' previsto infatti l'inizio di un programma davvero 'particolare': Amici Vip, che vedrà scontrarsi nuovamente concorrenti di vecchie edizioni che non sono riusciti ad avere il successo sperato. Alla conduzione del programma, inaspettatamente, non ci dovrebbe essere però Maria De Filippi, ma un'altra star di Mediaset: Michele Hunziker.

Amici Vip anticipazioni: al timone potrebbe esserci Michelle Hunziker

La nuova trasmissione targata Fascino avrebbe come obiettivo quello di far scontrare un'altra volta concorrenti che, recatisi ad Amici, avevano fallito nella loro impresa di far valere il proprio talento.

La grande differenza sarà però rappresentata dal fatto che tali concorrenti avranno nel frattempo scoperto di avere altri talenti.

Insomma, ad Amici Vip prenderanno parte coloro che, dopo essersi presentati per le categorie di ballo, di canto o, a suo tempo, di recitazione, si sono resi conto di avere altre capacità ed altri talenti. La trasmissione servirà proprio per esporli e per dare seconde possibilità agli ex concorrenti.

Ci si aspettava che alla conduzione potesse esserci Maria De Filippi ma, secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe proprio di no.

Probabilmente troppi impegni per la conduttrice: al suo posto potrebbe esserci la bellissima Michelle Hunziker che, dopo aver portato al successo il programma All Togheter Now, potrebbe tentare l'impresa con questa nuova trasmissione.

Altri possibili cambiamenti nei programmi Mediaset

Nel frattempo ci sono state altre conferme che ci si poteva facilmente aspettare: Uomini e Donne sarà nuovamente condotto da Maria De Filippi, ma alcuni programmi avranno un'altra conduzione.

Temptation Island Vip, che comincerà all'inizio della stagione autunnale, non sarà più condotto da Simona Ventura, tornata ad occuparsi delle trasmissioni Rai, ma si ipotizza un possibile ritorno di Filippo Bisciglia. Il conduttore potrebbe replicare il successo avuto con l'edizione classica conducendo anche quella dedicata ai personaggi più famosi.

Aria di 'rivoluzione' anche a Tu Si Que Vales, dove al posto di Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni, probabilmente impegnati in altri progetti, vedremo alla conduzione Diana Del Bufalo, che potrebbe essere una vera rivelazione per la trasmissione autunnale del sabato.

Nel frattempo, si attende la conferma della conduzione di Alessia Marcuzzi per l'Isola dei Famosi, così come quella di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi si occuperà probabilmente del ritorno di Giochi Senza Frontiere.