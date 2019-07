Non mancheranno colpi di scena, negli episodi italiani della soap “Una Vita” in onda la prossima settimana. Gli spoiler segnalano che Blanca Dicenta assalita dai sensi di colpa per aver tradito il marito Samuel Alday, prenderà una drastica decisione. La figlia di Ursula completamente plagiata dalla fanatica religiosa Cristina Novoa, dirà ai suoi familiari di voler diventare suora. La contadina Aurelia invece dopo aver confessato a Diego Alday che sua cognata aveva il cordone reciso a seguito del parto, la pagherà a caro prezzo per aver fatto la spia. La forestiera purtroppo non riuscirà a dare altre informazioni al fratello di Samuel, perché verrà uccisa per mano di Ursula Dicenta.

Pena si sente male a causa di Flora, Ursula uccide Aurelia

Le trame delle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dall'8 al 13 luglio 2019, svelano che Silvia accetterà di trasferirsi a casa degli Alvarez Hermoso su richiesta di Arturo per mettere fine ai pettegolezzi sulla loro convivenza. Nel frattempo Esteban sempre più deciso a conquistare la Reyes, approfitterà della situazione per rivelarle che il colonnello Valverde in passato ha avuto un burrascoso rapporto con la figlia Elvira, senza sapere che la donna ne era già a conoscenza.

Intanto Leonor si metterà alla ricerca di un acquirente per la Deliciosa, per poter abbandonare Acacias 38 con Inigo. Flora non la prenderà affatto bene quando verrà a conoscenza che suo fratello ha intenzione di vendere la loro attività commerciale. Blanca su consiglio della devota Cristina, ammetterà pubblicamente di aver commesso un peccato ad intraprendere una tresca clandestina con il cognato Diego. Quest'ultimo nel bel mezzo del discorso della moglie di Samuel, si accorgerà della presenza della donna che ha prestato soccorso alla sua amata dopo il parto.

Si tratta di Aurelia, che comunicherà a Diego che il cordone ombelicale di Blanca era già tagliato quando l’ha ritrovata priva di sensi. Il maggiore degli Alday inizierà a sospettare che sua cognata potrebbe aver avuto ragione, quando ha affermato più di una volta di aver messo al mondo un maschietto. Flora per errore somministrerà del veleno per topi in una torta, facendo sentire male Pena. Diego metterà al corrente il fratello di ciò che gli ha raccontato la forestiera Aurelia.

Ursula quando apprenderà che il figliastro sta facendo delle indagini per far luce sul misterioso decesso della figlia, metterà fine all'esistenza di Aurelia per impedirle di dare altre informazioni sul parto di Blanca.

Blanca vuole diventare suora, Agustina smaschera Arturo

Nel contempo Arturo dopo aver avuto altri problemi alla vista acquisterà una lente d’ingrandimento, sotto lo sguardo della sua domestica Agustina. Flora sospetterà che Pena potrebbe morire per aver mangiato la sua torta avvelenata, mentre Servante dopo non essere riuscito a dormire si farà dare da Jacinto delle erbe coltivale nel giardino di Rosina e Liberto.

Blanca per allontanarsi dal cognato, farà presente alla Novoa di volersi rinchiudere in un convento. Ursula e Samuel non saranno affatto d’accordo con la volontà della Dicenta Junior, visto che pretenderanno che vada in un istituto psichiatrico. Diego temerà che potrebbe essere accaduto qualcosa di grave ad Aurelia, quando la donna non si presenterà ad un loro appuntamento. A quel punto il fratello di Samuel deciderà di far sapere alla cognata ciò che ha scoperto.

Nel frattempo Paquito crederà che Flora abbia un interesse sentimentale per Pena, invece Servante inizierà a fare degli strani sogni dopo aver assunto le erbe che gli ha dato Jacinto. Ursula consentirà agli abitanti del quartiere spagnolo di incontrare Cristina. Quest'ultima purtroppo dopo aver condizionato Blanca, manipolerà anche altre donne, dato che Celia prenderà le distanze dal marito, invece Carmen non starà più bene con il detective Riera. Per concludere Arturo a causa dei suoi malesseri affiderà a Silvia e ad Esteban la gestione dell'associazione fondata per salvare i soldati non ancora rimpatriati, mentre Agustina scoprirà che il suo padrone non riesce a vedere bene.