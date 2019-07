Le avventure di Nicolò Scalfi, il baby campione del quiz Caduta Libera in onda su Canale 5 continuano ad appassionare milioni e milioni di spettatori, pronti a sintonizzarsi ogni sera sulla rete ammiraglia per seguire le sue vicende. Un vero e proprio campione entrato nella storia dei quiz italiani per il maggior bottino che è riuscito a portarsi a casa: circa 650 mila euro. Tuttavia, stando alle indiscrezioni raccolte in rete e sui social, ben presto assisteremo alla sua disfatta, dato che Nicolò ha dovuto cedere lo scettro di campione del quiz Mediaset.

Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera sarebbe stato sconfitto

Nel corso delle ultime puntate di Caduta Libera in onda su Canale 5, abbiamo visto che Nicolò è riuscito a conquistare un nuovo montepremi di ben 131 mila euro, ai quali si sono aggiunti pochi giorni dopo, altri dieci mila euro, che vanno ad aggiungersi ai 500 mila euro che il campione aveva già accumulato nelle settimane precedenti.

Pubblicità

Pubblicità

Un super record per Nicolò che con le sue avventure ha fatto appassionare il pubblico di Caduta Libera, accorso numerosissimo ogni sera su Canale 5 per seguire i nuovi appuntamenti. Eppure, come tutte le cose, anche la permanenza di Nicolò a Caduta Libera sarebbe giunta al capolinea. Le ultime indiscrezioni rivelano che il campione è stato sconfitto e la puntata sarebbe stata già registrata un po' di tempo fa. In queste ore sui social si vocifera che l'appuntamento in questione con la disfatta del giovane Nicolò Scalfi potrebbe essere trasmessa proprio questa sera, venerdì 5 luglio, nel corso della puntata in onda alle 18:45 circa in televisione.

Pubblicità

In tal caso sarebbe un grandissimo colpo di scena e soprattutto una puntata da non perdere per gli oltre tre milioni di spettatori che tutte le sere, per circa 80 appuntamenti, hanno seguito le avventure dell'insuperabile Nicolò, il quale ha dimostrato di avere una preparazione e un'intelligenza 'fuori dal coro'.

Stasera potrebbe andare in onda la sconfitta di Nicolò

Un'ulteriore conferma sul fatto che Nicolò sarebbe stato sconfitto e quindi che abbia lasciato il quiz di Canale 5 è arrivata dalle stories che il ragazzo ha postato in questi ultimi giorni su Instagram.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Il ragazzo, infatti, ha pubblicato dei video e delle foto che lo ritraggono in procinto di prendere un volo che lo avrebbe portato in vacanza in Grecia.

Questo vuol dire che non prenderà più parte alle registrazioni delle prossime puntate di Caduta Libera, che contrariamente a quello che accadeva nelle passata stagioni televisive, andrà in onda anche per tutta l'estate su Canale 5, nel consueto slot orario che va dalle 18:45 alle 20 circa, seppur con un nuovo campione in gara!