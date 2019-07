La storia d'amore tra Francesco Monte e Isabella De Candia, sarebbe ufficiale: stando a quello che racconta l'ultimo numero di Spy, il pugliese farebbe coppia fissa con l'indossatrice da poche settimane, ma i due si conoscerebbero dallo scorso aprile. Dopo la turbolenta rottura con Giulia Salemi (si parla di una furiosa discussione nella notte a Cannes), il 32enne si sarebbe fatto avanti con la modella, che a sua volta avrebbe lasciato il compagno per iniziare questo nuovo flirt; a presentare all'ex gieffino la sua attuale compagna sarebbe stato Pio D'Antini.

I retroscena sull'addio tra Francesco e Giulia

La favola dei "Fralemi" si sarebbe interrotta al termine di un evento molto importante: stando a quello che riporta la rivista Spy oggi, Francesco avrebbe deciso di lasciare definitivamente Giulia dopo averci litigato pesantemente a Cannes. Dopo aver sfilato sul tappeto rosso in coppia, i due si sarebbero resi protagonisti di una furiosa lite nella notte, che avrebbe spinto il ragazzo ad interrompere ogni tipo di rapporto con la Salemi.

Anche se i diretti interessati non hanno mai confermato quest'indiscrezione, si dice che sia stato Monte a chiudere la storia d'amore perché si sarebbe reso conto che la giovane non era la donna giusta per lui. Nell'ultimo periodo, però, sono circolate anche alcune voci su un presunto tradimento del tronista alla sua ex compagna: il nuovo numero del settimanale di Gossip, a tal proposito fa sapere che già nel mese di aprile ci sarebbero stati dei contatti tra il pugliese ed una persona che non è Giulia.

Il giornale, infatti, sostiene che Francesco avrebbe conosciuto Isabella De Candia (la sua attuale fidanzata) ad inizio aprile: a presentare i due bellissimi, pare sia stato Pio D'Antini, un membro del duo Pio e Amedeo. Non si sa se la frequentazione tra Monte e la modella sia iniziata prima che lui lasciasse la Salemi, fatto sta che oggi la situazione è chiarissima: l'ex gieffino è felice in vacanza a Ibiza con la sua nuova fiamma, mentre Giulia si dedica totalmente al lavoro senza disdegnare il corteggiamento di un ammiratore segreto.

Il nuovo amore di Francesco Monte

Il settimanale Spy, dunque, conferma che Monte ha una nuova fidanzata: a meno di due mesi dalla rottura con Giulia Salemi, Francesco è già tornato a sorridere accanto alla bellissima Isabella De Candia, conosciuta ad una cena tra amici non molto tempo fa.

La nuova coppia (che va ad aggiungersi a quella già chiacchieratissima formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone), è stata sorpresa qualche giorno fa a Ibiza in atteggiamenti affettuosi: il giornalista Alberto Dandolo, infatti, ha pubblicato su Instagram i primi video dei baci che il pugliese si è scambiato con la modella in una nota discoteca dell'isola.

Dopo la delusione provata per la rottura con Cecilia Rodriguez, e dopo le storie finite male con Paola Di Benedetto e Giulia Salemi, sarà la volta buona per il bel Francesco?