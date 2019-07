Andrea Damante ha un nuovo amore: il numero di "Chi" che è uscito il 10 luglio, infatti, dedica un ampio servizio al tronista e alla ragazza che gli ha restituito il sorriso dopo l'addio di Giulia De Lellis. Alla rivista di Gossip che l'ha interpellato sul rapporto che è nato con Sara Croce, il dj ha fatto sapere di avere intenzioni serie e di voler trascorrere più tempo possibile con la modella.

La reazione di Damante alla coppia De Lellis-Iannone

Mercoledì 10 luglio è uscito un nuovo numero di "Chi", al cui interno è possibile trovare le foto dei primi baci che Andrea Damante si è scambiato in pubblico con Sara Croce.

Come hanno anticipato vari siti di gossip nei giorni scorsi, l'ex tronista di Uomini e donne sta frequentando da qualche tempo la bionda modella con la quale è stato paparazzato in vacanza in Versilia: la rivista di Alfonso Signorini, però, fa sapere che con questo flirt il ragazzo starebbe provando a dimenticare la delusione d'amore che ha vissuto di recente.

Stando a quello che sostengono i bene informati, il dj avrebbe reagito molto male alla notizia che la "sua" Giulia De Lellis si è fidanzata con Andrea Iannone, il pilota del quale era molto amico fino a giugno scorso.

"Damante non ha mai digerito benissimo questa liason", si legge sulle pagine del settimanale scandalistico in queste ore.

Per provare a mettere da parte il forte sentimento che ha sempre avuto per la bella influencer, pare che Andrea abbia iniziato a corteggiare l'ex "Madre Natura" di Ciao Darwin con sms e telefonate: dopo aver visto che Sara ricambiava il suo interesse, si dice sia stato proprio il siciliano a fare il primo passo, dando il via alla relazione di cui tutti i blog parlano da giorni.

Andrea e Sara inseparabili, sia in vacanza che al lavoro

Il racconto che "Chi" ha fatto del nuovo amore di Damante, ripercorre tutte le tappe che hanno portato il ragazzo ad affermare: "Con Sara non è solo un flirt, questa volta faccio sul serio". Dopo essere stato paparazzato in spiaggia mentre baciava la sua bellissima fidanzata, dunque, Andrea ha deciso di confermare i gossip che erano circolati nei giorni precedenti sulla sua vicinanza alla Croce. La rivista di Signorini, inoltre, fa sapere che l'ex Madre Natura sarebbe corteggiatissima sia da calciatori che da attori, ma a spuntarla è stato il tronista con la passione per la musica.

Da quando sono diventati una coppia, Andrea e Sara sono inseparabili: lui va a trovarla sul posto di lavoro, mentre lei è spesso e volentieri al fianco del dj quando suona nelle discoteche di tutta Italia.

Le vacanze dei neo piccioncini, dovrebbero proseguire a Ibiza: approfittando dei vari impegni dietro alla consolle del "Dama" alle Baleari, la modella lo raggiungerà e lì si dice che potrebbe avvenire un "incontro pericoloso". Stando a quello che sostiene Chi, anche Giulia De Lellis e Iannone passeranno parte della loro estate in Spagna, per questo è molto probabile che i quattro protagonisti del gossip di questo periodo si ritrovino faccia a faccia in qualche ristorante o discoteca della isla.