La Rai ha presentato la nuova offerta televisiva per la prossima stagione autunnale, la quale si preannuncia ricchissima di nuovi appuntamenti. Tantissimi i volti noti che rivedremo sugli schermi di mamma Rai: da Mara Venier a Carlo Conti passando per il ritorno di Lorella Cuccarini. Tuttavia ci sarà anche qualche assente, come Antonella Clerici, la quale pur essendo legata contrattualmente alla tv di Stato, non sarà presente in palinsesti durante i primi mesi della prossima stagione televisiva.

Tutte le novità dei palinsesti Rai per la stagione 2019-2020: la Venier raddoppia

Le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno, infatti, rivelano che la Clerici non è prevista in palinsesto con nessun programma, fatta eccezione per la serata speciale di Telethon che condurrà il prossimo 14 dicembre in diretta su Raiuno, per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica contro le malattie genetiche.

La notizia della Clerici fuori dai palinsesti Rai ha creato un bel po' di polemiche, in particolar modo sui social, dove in tantissimi si sono chiesti il perché di tale decisione da parte della tv di Stato.

Il direttore di Rai 1, Teresa De Santis, durante la conferenza di presentazione ha ammesso che la Clerici resta una risorsa importante e che molto probabilmente nel 2020 potrebbe tornare in prime time con un nuovo progetto.

Da settembre, invece, tornerà stabilmente Mara Venier, che anche quest'anno sarà al timone di una rinnovata edizione di Domenica In, in onda dalle 14 alle 17.30 circa, cui seguirà un nuovo programma incentrato sulle storie della gente comune dal titolo 'A ruota libera', condotto da Francesca Fialdini.

Per Mara Venier, però, quello con la domenica pomeriggio non sarà l'unico impegno della stagione televisiva, visto che da dicembre sarà anche al timone de 'La porta dei sogni', un nuovo people show in quattro puntate.

Simona Ventura ritorna stabilmente su Rai 2

Per quanto riguarda il daytime della rete ammiraglia, invece, va segnalato il ritorno di Lorella Cuccarini: la showgirl 'più amata dagli italiani' sarà la nuova padrona di casa de La vita in diretta al fianco di Alberto Matano del Tg1.

Nel weekend, invece, ritorna Monica Setta al fianco di Tiberio Timperi a Mattina in famiglia, lo storico programma di Michele Guardì.

Occhi puntati anche sul ritorno di Fiorello, che sarà il volto di punta di RaiPlay e poi da novembre condurrà un mini-show nell'access prime time di Rai 1 della durata di 15 minuti. Su Rai 2, invece, grande spazio verrà dato a Simona Ventura che condurrà un nuovo programma musicale e un programma calcistico in onda la domenica alle 12.

Stefano De Martino, invece, condurrà la nuova edizione del Festival di Castrocaro con la sua compagna Belen Rodriguez.