Dopo essere stato avvistato più volte in compagnia di Sara Croce in discoteca, Andrea Damante ha deciso di uscire allo scoperto: al settimanale Chi che ha mostrato le immagini dei primi baci che si è scambiato in pubblico con la sua nuova fiamma, il dj ha fatto presente che non si tratta di un flirt passeggero. A poco più di un mese dalla rottura con Giulia De Lellis, dunque, l'ex tronista di Uomini e donne ha ritrovato l'amore con la bionda "Madre Natura" dell'ultima edizione di Ciao Darwin.

Damante volta pagina: è amore con la modella Sara

Non solo Giulia De Lellis si appresta a vivere un'estate d'amore con Iannone: anche il suo ex, Andrea Damante, recentemente è stato paparazzato tra le braccia della sua nuova bellissima fiamma. Dopo settimane di rumors e avvistamenti, il siciliano è stato beccato dai fotografi mentre si scambiava dei baci in acqua con Sara Croce, la ragazza che è diventata una presenza fissa al fianco del dj nelle serate in discoteca che fa in tutta Italia.

A confermare l'inizio di questa storia d'amore, è stato lo stesso tronista con parole inequivocabili. Al giornalista che gli ha chiesto delucidazioni sulla frequentazione che ha intrapreso con la bionda modella, il "Dama" ha fatto sapere: "Non è un flirt, questa volta faccio sul serio".

A circa un mese di distanza dalla fine della tormentata relazione con l'influencer romana, Andrea ha finalmente ritrovato il sorriso con Sara, nota al pubblico televisivo per essere stata una delle "Madre Natura" dell'ultima edizione di Ciao Darwin.

Il numero di Chi che uscirà il 10 luglio, inoltre, contiene tutti i dettagli della prima vacanza romantica che la neo coppia si è concessa in Versilia lo scorso weekend: ad anticipare parte del servizio, è stata la pagina Instagram del settimanale.

Andrea e Giulia felici accanto ad altre persone

Ad appena un mese dall'interruzione del loro riavvicinamento, Giulia De Lellis e Andrea Damante sono già felici vicino ad altre persone. La prima a voltare pagina, è stata l'influencer: i primi di giugno, infatti, la ragazza ha iniziato a frequentare Andrea Iannone alla luce del sole.

Dopo un corteggiamento durato un bel po' di tempo, il pilota è riuscito a conquistare il cuore della romana, portandola a lasciare di punto in bianco il dj con il quale ha fatto coppia fissa per oltre due anni.

Il "Dama" invece, dopo aver dichiarato alle riviste di soffrire molto per la decisione della ex di mollarlo pare senza una spiegazione, è stato accostato a molte ragazze in questo periodo: l'unico flirt che il tronista non ha smentito, però, è quello con Sara Croce.

La favola dei "Damellis", dunque, è giunta ad un punto di non ritorno: sia Andrea che Giulia oggi si professano innamorati di altre persone, per cui i fan dovranno mettersi l'anima in pace e iniziare a fare il tifo per le loro nuove love stories.