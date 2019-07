Nonostante sia finita da circa un mese la sua storia con Giulia De Lellis, la vita sentimentale di Andrea Damante continua a tenere banco su tutti i siti di Gossip. L'ultima ragazza che è stata accostata al bel dj, si chiama Sara Croce e sembra essere diventata una presenza fissa nella vita del giovane: ieri sera, ad esempio, i due erano insieme in discoteca e forse anche a casa di lui prima dell'evento. I bene informati, dunque, sostengono che sia l'ex "Madre Natura" la nuova fiamma del tronista: è accanto alla bionda modella, infatti, che si dice che il "Dama" stia provando a dimenticare l'influencer che l'ha lasciato di punto in bianco un mese fa.

Andrea avrebbe una nuova fiamma dopo Giulia

È Sara Croce la nuova fidanzata di Andrea Damante? Stando agli ultimi avvistamenti, sembra proprio che la modella classe '98 sia diventata una presenza fissa accanto al dj, soprattutto nelle serate che fa in discoteca. Ieri sera, infatti, la ragazza è stata fotografata in consolle con il tronista al Coco Beach, un locale sul Lago di Garda dove il siciliano ha suonato.

Non è la prima volta, però, che l'ex "Madre Natura" di Ciao Darwin viene pizzicata affianco al "Dama": nelle ultime settimane, infatti, sono stati i gossip circolati su questa presunta nuova coppia, nessuno dei quali è ancora stato smentito dai diretti interessati.

A differenza di quello che è accaduto in passato, ad esempio con Barbara Fumagalli, Andrea non ha ancora commentato il flirt che gli è stato attribuito con Sara: che in questo caso valga il detto "chi tace acconsente"?

Il sito "Gossip e Tv", comunque, fa sapere che la bella Croce sarebbe entrata ufficialmente a far parte del gruppo di amicizie di Damante: pare infatti che domenica sera, prima di recarsi sul posto dove il dj doveva suonare, la sua presunta nuova fiamma abbia fatto tappa nella casa milanese di lui.

Estate d'amore per Damante e De Lellis? Le ultime novità

La notizia sul flirt in corso con Sara Croce, non è ancora stata smentita da Andrea Damante: attualmente, dunque, la maggior parte dei siti di gossip lo considerano fidanzato (o comunque molti vicino) a questa bellissima modella che ha già stregato gli italiani durante una puntata dell'ultime edizione di Ciao Darwin.

Nell'attesa di avere ulteriori informazioni sulla vita privata del tronista di Uomini e donne, non si può non parlare di quello che è accaduto di recente alla sua più famosa ex: Giulia De Lellis.

Dai primi di giugno, infatti, l'influencer ha iniziato a frequentare Andrea Iannone: nel giro di poche settimane, i due sono usciti allo scoperto con tanto di presentazioni in famiglia e vacanze romantiche.

L'ultima dedica che la romana ha fatto al suo nuovo compagno, è quella apparsa su Instagram il giorno in cui lui correva l'ultima gara di Moto GP prima della pausa estiva: "Unico e solo, mi manchi", ha scritto la 23enne in inglese sotto ad una foto del pilota.