Tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez è tempo di 'frecciatine'. Le due, dopo aver condiviso l'esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip di due anni fa, pare proprio che non abbiano mantenuto un buon rapporto. Complice anche il fidanzamento della De Lellis con Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen, ecco che Cecilia ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo sulla coppia che hanno fatto 'sorridere' Giulia anche se poi le due hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram.

Le frecciatine tra Cecilia e Giulia e l'addio su Instagram

Intervistata un po' di tempo fa dal settimanale 'Chi', Cecilia Rodriguez è stata interrogata su questa nuova storia d'amore in corso tra Andrea e Giulia e senza troppi mezzi termini ha ammesso che stanno bene insieme perché entrambi sono alti 'un metro e una banana'.

Una dichiarazione che suona molto come una frecciatina che la piccola di casa Rodriguez ha voluto lanciare all'ex protagonista di Uomini e donne, la quale poi ha replicato sui social senza gettare ulteriore benzina sul fuoco. 'È vero', ha dichiarato Giulia, ammettendo di non essere altissima anche se in compenso ha detto di essere simpatica.

Insomma una catfight tra le due ex protagoniste del Grande Fratello Vip, le quali poi hanno smesso di seguirsi su Instagram, così come hanno notato i tantissimi fan che le seguono.

Eppure nel corso delle ultime ore sembra che ci sia stato un ripensamento da parte della bella Giulia, la quale dopo aver 'defollowato' la Rodriguez, è corsa nuovamente ai ripari e ha deciso di tornare a seguirla su Instagram.

Da parte di Cecilia, però, non c'è stato nessun ripensamento e per il momento la signora Moser preferisce non tornare a seguire l'ex coinquilina della casa più spiata d'Italia. Tornerà il sereno tra le due? Chissà!

Giulia e Cecilia: è vero amore con Andrea Iannone e Ignazio Moser

Intanto sia per Giulia che per Cecilia, questo è un momento molto felice dal punto di vista sentimentale.

Per la prima, infatti, la love story con Andrea Iannone prosegue a gonfie vele. I due ormai sono usciti allo scoperto e non si nascondono più. Paparazzati in diverse occasioni insieme, hanno cominciato a postare anche sui social foto e video della loro vita di coppia assieme. Sarà Iannone l'uomo giusto per la De Lellis dopo la fine della tormentata storia d'amore con Andrea Damante?

Anche per Cecilia Rodriguez, la storia d'amore con Ignazio Moser, procede nel migliore dei modi.

I due, da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, sono diventati praticamente inseparabili e si divertono a postare sui social anche degli scatti 'bollenti' della loro vita privata.