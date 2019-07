Andrea Damante nei giorni scorsi sembrava aver ritrovato il sorriso al fianco di Sara Croce. Secondo i rumors addirittura il deejay veronese sembrava essere davvero intenzionato a fare sul serio con l'ex Madre Natura di Ciao Darwin. Ad oggi però pare che i due siano molto distanti. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da 361 Magazine si legge: "Mentre lui continua a dedicarsi al suo primo amore, la musica, lei è in vacanza con una sua amica in America." Il sito avrebbe già ipotizzato un allontanamento della coppia, ma non esclude il fatto che entrambi avessero già preso degli impegni di lavoro prima che il Gossip li vedesse protagonisti.

L'ex tronista di Uomini e Donne dopo aver archiviato la storia con Giulia De Lellis si è visto affibiare numerosi flirt estivi. Ad oggi l'unica cosa certa del giovane sono i suoi tour in giro per l'Italia dietro una consolle. In alternativa Damante passerebbe il suo tempo negli studi di registrazione a Milano. Sara invece, sarebbe presa a girare gli Stati Uniti al fianco di alcune sue amiche.

Uno degli pochi gesti da parte della giovane rivolti all'ex tronista è stato un tag: la modella mentre era in California dopo aver visto un poster che raffigurava una gigantografia del deejay, lo ha chiamato in causa sui social.

Dopo quel gesto è calato letteralmente il silenzio sui due.

Tuttavia prima di parlare di coppia scoppiata, bisogna andarci con i piedi di piombo. Il Dama e la Croce infatti, non hanno mai ufficializzato la love story. Inoltre, le volte in cui sono stati paparazzati insieme sono state davvero poche. Per ricevere ulteriori notizie sui due, bisognerà attendere la versione dei fatti di Sara e Andrea.

Giulia De Lellis: dedica social al suo Andrea

Mentre Andrea Damante fatica a trovare l'anima gemella, Giulia De Lellis è pazza di Andrea Iannone. I due da quando sono usciti allo scoperto, non intendono nascondersi. Nelle ultime ore l'influencer tramite un post pubblicato su Instagram, ha fatto una nuova dedicata al suo fidanzato: "Prendi il mio tempo e la magia". In poche ore lo scatto dei due fidanzati abbracciati ha registrato un vero e proprio boom di like.

D'altro canto anche l'ex fidanzato di Belen Rodriguez pare essere al settimo cielo al fianco della sua Giulietta. Intanto, acuni rumors parlano di una partecipazione della coppia alla seconda edizione di Temptation Island Vip. L'ex corteggiatrice del dating di Maria De Filippi ed il pilota potrebbero essere dei perfetti concorrenti all'interno del cast. Dunque, non è escluso che la coppia possa essere messa a dura prova all'interno del reality di Canale 5.