Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé hanno iniziato la convivenza. L’annuncio è arrivato a sorpresa direttamente dal profilo Instagram dell’italo-americana. Nei giorni scorsi alcuni rumors avevano ipotizzato una presunta crisi tra i due ex naufraghi. L’indizio principale era arrivato dai social: i due avevano smesso di seguirsi.

Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, il fratello di Belen Rodriguez avrebbe tradito la sua fidanzata.

In realtà la notizia è apparsa fin da subito poco credibile. Jeremias e Soleil da quando erano usciti dall’Isola dei Famosi non si erano più separati. Addirittura in una storia, la Sorgé aveva annunciato una futura convivenza.

Oggi tramite una Instagram Stories, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha colto tutti di sorpresa. La giovane ha pubblicato una foto in cui appare mano nella mano con il fratellino di Belen e Cecilia Rodriguez.

La didascalia risulta piuttosto chiara: “Primo passo nella casa nuova”. I due giovani dunque, andranno a vivere sotto lo stesso tetto in quel di Milano. A questo punto le voci di una crisi tra l’argentino e l’italo-americana, rimangono tali. Va detto infatti, che nessuno dei due diretti interessati aveva confermato l’accaduto.

Jeremias rompe il silenzio

Nei giorni scorsi l’ipotesi di una presunta crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé aveva spiazzato tutti.

In occasione del 25esimo compleanno della giovane, i due fidanzati avevano intrapreso un lungo viaggio. Jere e Soleil avevano deciso di toccare varie tappe da Nord a Sud dell’Italia, per poi andare a Ibiza. Stando alle indiscrezioni lanciate da Chi, gli ex naufraghi avevano avuto un duro scontro nella tappa siciliana, tanto da arrivare alla rottura. I più maliziosi addirittura, avevano accostato all’argentino un flirt con Mara Fasone.

Nelle scorse ore il più piccolo di casa Rodriguez ha fatto chiarezza. Tramite un post su Instagram, il giovane ha smentito i pettegolezzi: “La gente vede, sente e parla. Purtroppo vede male, sente poco e parla troppo”.

Soleil Sorgé: nel mirino degli haters

Dopo le voci di un addio tra i due ex naufraghi, alcuni haters avevano puntato il dito contro Soleil Sorgé. Un utente aveva scritto un commento al vetriolo nei confronti di Soleil: “Sei riuscita a far scappare anche Jere”.

A quelle parole la diretta interessata ha replicato in modo piuttosto brusco: “Sono stata giudicata per aver messo fine a dei rapporti traditori”. Visto come sono andate le cose, queste parole non erano riferite affatto alla sua ultima relazione. Con tutta probabilità la Sorgé si riferiva alle storie del passato.